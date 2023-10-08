كاتبة سعودية شهيرة تكشف عن مفاجأة صاعقة بعد خطفها من قبل هذا الشخص (صدمة كبيرة لي" !

الرياض - محمد الاطلسي -

�حدثت المؤلفة والكاتبة السعودية عائشة المانع كيف خطفها والدها إلى مصر للدراسة. وقالت خلال لقاء لها مع قناة “العربية”:” هذه كانت صدمة كبيرة لي، أخذني والدي إلى المطار وذهبنا إلى مصر، أنا كنت في مدينة الخبر وما كان فيها إلا 20 أو 50 منزل، وكانت الرمال تغطي المنازل عند هبوب الرياح، ولا يوجد سوى 4 أو 5 سيارات، ولا يوجد طرق ولا شيء”. وتابعت:” أول ما وصلت مصر، وجدت ماكينة أضع فيها الفلوس، وأحصل على زجاجة كوكاكولا، وأول مرة أرى شوارع وفيها سيارات وعمائر”. مشيرة إلى أنها كانت تبلغ من العمر نحو 7 أو 8 سنوات.