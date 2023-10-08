بعد إبعادها من الإمارات.. بالفيديو: قصة موظف أصيب بالإيدز بعد علاقة محرمة مع إحدى مشهورات سناب..اتفرج الصدمه

الرياض - محمد الاطلسي - علق شخص على خبر إصابة مشهورة في الإمارات بالإيدز تم إبعادها بسبب هذا المرض وابتزاز رجال الأعمال.

شهوة تضيع المستقل

وقال الشخص : رجال الأعمال هذولا ما خافوا من الله نزلت عليهم العقوبة، البعض منهم يظن أن المشهورة عندها حصانة، بعضهم ما طلع إلا من أوسخ مستنقع.

وأضاف: الرجل في هذيك اللحظة ومع نزوة الشيطان ما في تفكير، وتابع: شهوة ضيعت مستقبله وحياته.

قصة موظف

وتابع راويا قصة رجل أعمال أصيب بالإيدز بسبب مشهورة قائلا: أنتم شفتوا الموظف اللي دفع 25 ألف وسكنها في فندق هي وصحباتها وصار بينهم اللي صار ، طبعا لأن الهدف لديها نقل المرض وكم رجل أعمال قابلها بالرياض وفي مناطق مختلفة وفي دبي وفي قطر .

وواصل: يقول بعد ما قابلها وسوس وسوى فحوصات وللأسف طلع مصاب، انقلبت حياته من سعيد إلى تعيس بسبب نزوة شيطان وعدم مخافة الله.

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واختتم حديثه بتوجيه رسالة قائلا: اللي بقوله رسالة للشباب وللبنات انتبهوا ولا تظنون إنكم في حصانة من هذه الأمراض.