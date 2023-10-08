خبير وباحث سعودي يكشف عن 3 أشياء لا تفعلها من أجل الناس ستقلل من قيمتك !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني عن 3 أشياء لا يجب أن يفعلها الشخص من أجل الناس.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على التيك توك أن هذه الأشياء هي : " الإفراط الزائد عن حده في التواضع، لأن التواضع له حدود وإذا زاد عن حده تقل قيمة الشخص بين الناس".

وتابع: " الإفراط الزائد في التسامح لدرجة السذاجة، يجعلك شخص يسهل استغلاله وتضيع حقوقه، فلابد يكون التسامح في المكان والوقت الصحيح".

وأضاف: " الإفراط الزائد في المجاملة، يقلل من قيمة الشخص، لأن الإفراط الزائد في المجاملة لشخص لا يستحق قد تصل إلى النفاق، ويمكن أن تجامل من يستحق في الوقت والمكان المناسب بدون إفراط".