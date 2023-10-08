تحذير خطير من طعام نصنعه بأيدينا يوميا قد يؤدي للوفاة .. سم قاتل!

الرياض - محمد الاطلسي - الكشف عن أخطار محيطة تحذير هام من طبيبة تجعلك تفحص حياتك اليومية منذ ملايين السنين.

، اعتمدت البشرية على طرق تخزين الطعام تمر بالأجيال وتورث من جيل لآخر إنها تقاليد تمكنت من الحفاظ على الطعام وضمان توفره للعائلات على مدى العصور ومن بين هذه العادات القديمة كانت عملية وضع حبوب الغلة بين حبات الأرز وفي شكائره، بهدف الحفاظ على جودة الأرز ومنع تلفه بفعل السوس ومع تطور العلم والبحث الطبي، كشف عن تأثير هذه العادة على صحتنا فبحسب البحوث الطبية، فإن وضع حبوب الغلة مع الأرز يعد بمثابة تناول سم خطير، وبات من الضروري التخلص من هذه العادة فورًا.

الكشف عن أخطار محيطة تحذير هام من طبيبة تجعلك تفحص حياتك اليومية السوس والبقوليات خطر مختبئ السوس هي آفة تعيش في البقوليات والأرز وتهدد جودتهما وسلامتهما واعتماداً على التقاليد القديمة، كنا نعتقد أن وضع حبوب الغلة مع الأرز هو وسيلة فعالة للتخلص من السوس ولكن بحسب التحليل العلمي، تبين أن هذا الفعل يشكل تهديدًا كبيرًا لصحتنا.

طرق صحيحة للتخلص من السوس هل ترغب في الحفاظ على جودة الأرز والبقوليات دون تعريض صحتك للخطر؟ إليك بعض الطرق الصحيحة للتخلص من السوس

استخدام النعناع والفلفل الأسود ضع حزمة من النعناع الأخضر ورش القليل من الفلفل الأسود الحب في مكان تخزين الأرز، حيث يعملان على طرد السوس.

الثوم والملح غسل الأرز وتصفيته من الماء، ثم تركه حتى يجف ووضعه في كيس قماش قطني بعد ذلك، يتم وضع 3 فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح داخل الكيس ورش كمية من الملح الخشن.

تغيير درجة حرارة الأرز تبريده في الثلاجة أو الفريزر لتأثيره على السوس وقتله.

الجفاف بالشمس وضع الأرز تحت أشعة الشمس حتى يتم طرد السوس منه، وهذه الطريقة مفيدة خاصة في الصيف.

استخدام البيكنج صودا وضع قطع صغيرة من بيكنج صودا في قماشة ووضعها في مكان التخزين لحماية الأرز من السوس.

الليمون الأسود المجفف استخدام الليمون الأسود المجفف، حيث تعمل رائحته على طرد السوس من البقوليات دون قتله.

أوراق الغار وضع أوراق الغار داخل الخزين حيث تعمل على طرد السوس بفعالية.الكشف عن أخطار محيطة تحذير هام من طبيبة تجعلك تفحص حياتك اليومية في عالم مليء بالتقاليد والعادات، يجب أن نبتكر طرقاً جديدة وصحية للتخزين والحفاظ على جودة الطعام إذا كنا نستخدم تلك العادة القديمة لوضع حبوب الغلة مع الأرز، فعلى وجه السرعة نحتاج للانتقال إلى الطرق الآمنة والصحية للحفاظ على صحتنا وصحة عائلاتنا