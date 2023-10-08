الأخطر من نوعه .. القسام تعلن عن البلاغ رقم (6) وتفاصيله حتى اللحظة خلال طوفان الأقصى !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت كتائب القسام قبل قليل من ,مساء اليوم الأحد, البلاغ العسكري رقم (6) الذي يعد من أخطر البلاغات الصادرة عنها حتى اللحظة في معركة طوفان الأقصى.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة #طوفان_الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال.

ووزعت القسام مشاهد لطائرة “الزواري” الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة #طوفان_الأقصى وشاركت في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيانات سابقة أوضحت كتائب القسام أن 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي شاركت في اللحظات الأولى من معركة #طوفان_الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار.

وأضاف أن الكماندوز تمكنت من تكبيد العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات.

كما أوضحت البيانات أن مجاهدي كتائب القسام خاضوا اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية.

كما أكدت أن الكتائب قامت بتطوير الهجوم على عددٍ من أهداف العدو خارج فرقة غزة منها: “أوفاكيم” و”نتيفوت” و”مشمار هنيغف”، كما تخوض مواجهاتٍ ضاريةً في “بئيري” و”سديروت”.

كما تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش العدو، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.