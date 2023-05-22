12 قاعدة بسيطة هتساعدك في الحصول على باديكير مثالي

في موسم الصيف بنميل اننا نعمل باديكير اكتر لاننا بنلبس حاجات مفتوحة ، واكيد عايزين شكل ضوافرنا يكون حلو ، ولكن مع ذلك العناية بالقدمين لازم تكون طول السنة ، لكن لو انتي قررتي تروحي تعملي باديكير في صالون متخصص ، لازم تعرفي بعض القواعد المهمة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقول لبنات حوا مجموعة قواعد لباديكير مثالي.
قواعد لباديكير مثالي:
1- ماتحلقيش الساقين قبل 3 ايام من الباديكير:
ماتحلقيش الساقين قبل يوم على الاقل (والافضل 3 ايام) قبل الباديكير ، لان حتى الجروح والخدوش الصغيرة ممكن تبقى مدخل للبكتيريا ، وعلى الرغم من ان خطر اصابة الجلد بالمكورات العقدية او المكورات العنقودية في صالونات العناية بالاظافر منخفض جدا الا انه مش مستبعد تماما.
2- ماتقصيش ضوافرك قبل الباديكير:
لو هتعملي باديكير ماتقصيش ضوافرك قبلها بفترة قريبة ، لان المتخصصة هيكون صعب عليها تظبط لك ضوافرك كويس بعد القص ، ولو قصيتي ضوافرك بشكل قصير اوي او بشكل غريب ، هيبقى في احتمال ان المتخصصة مش هتقدر تصلحه.
3- ماتقطعيش الجلد اللي حوالين الضوافر:
الجلد اللي حوالين الضوافر بيكون رقيق جدا ، وعلى الرغم ان الجلد ده احيانا ممكن ينمو بشكل سميك ، الا انه الافضل تسيبيه زي ما هو لانه بيحمي الضوافر ويعتبر حاجز وقائي لضوافرك.
4- روحي بدري شوية عشان تشوفي اذا كان المكان مناسب ولا لا:
لو رايحة لمكان اول مرة تتعاملي معاه ، الافضل تروحي بدري شوية قبل ميعادك عشان تتأكدي من المكان ، وتشوفي مناسب ولا لا من ناحية النضافة وهل بيعمل تطهير للادوات بعد كل عميل ولا لا.
5- انتبهي للتهوية والاضاءة:
اتأكدي ان الصالون في اضاءة كافية وجيد التهوية ، من الافضل انك تتجنبي الاماكن الضلمة او اللي مافيهاش اضاءة كفاية او ريحتها كريهة ، لان اكيد مشهتبقي حابه انك طول فترة جلسة الباديكير تقعدي تستنشقي جراثيم وميكروبات.
6- ماتنقعيش رجلك لو بتعاني من مشاكل صحية:
معظم علاجات القدمين بتبدأ بنقع القدم في ماية دافية ، وفي بعض الصالونات بيتم لف القدمين في فوطة سخنة بدل النقع ، ولكن لازم تعرفي ان مرضى السكر لازم يتجنبوا خطوة النقع ، او نقع القدمين لمدة 3 – 5 دقايق بس ، وفي ماية باردة ، لان لو الشخص مصاب بمرض السكر من النوع التاني ، فنقع القدمين ممكن يتسبب في جفافهم ، ولو الشخص عنده جروح ، فهينتج بيئة اكتر عرضه للعدوى.
7- خدي معاكي ادواتك الخاصة:
لو حساسة جدا بخصوص صحتك ونضافتك ، يبقى الافضل تاخدي ادوات العناية بالقدمين الخاصة بيكي ، وفي بعض الصالونات ممكن تحتفظي عندهم بأدواتك عشان ماتفضليش رايحة جايه بيهم كل مرة ، ده هيساعدك على تقليل خطر الاصابة بالعدوى.
8- اسألي عن المنتجات اللي بتستخدمها المتخصصة:
مهم كمان انك تعرفي المنتجات اللي بتستخدمها المتخصصة اللي بتعملك ، لو لقيتي اي منتج من غير ملصق او مجهول المصدر ، فدي علامة اكيدة ان ده كريم رخيص او مش مضمون ، عشان كده اسألي المتخصصة عن المنتج وايه العلامة التجارية اللي بتستخدمها ، لان المنتج اللي جودته منخفضة مش هيرطب بشرتك بشكل صحيح او هيفيدك.
9- البسي احذية مناسبة:
لو روحتي الصالون لابسة شوز مقفول او ضيق ممكن يبوظلك الباديكير بتاعك ويلغبط لك المانيكير ، كمان فكرة سيئة انك تلبسي شوز بكعب عالي لان ده هيسبب لك ضغط مفرط على صوابع القدمين ، وده هيخلي الجلد ارق واكتر حساسية بعد جلسة الباديكير ، بالاضافة انك هتسببي تلف المانيكير الجديد.
الافضل انك تروحي الصالون لابسة حاجة مفتوحة زي السليبر او الفليب فلوب او غيرها من الاحذية المفتوحة من قدام ، وممكن لو رايحة الصالون بعد شغلك على طول ولابسة شوز مقفول خدي السليبر معاكي في الشنطة من الصبح ، الاحذية المفتوحة هتمنع الصوابع تلمس بعضها وهيسمح للهوا انه ينشف المانيكير اسرع.
10- ماتتكلميش في التليفون اثناء الجلسة:
كتير من الاشخاص بيعتبروا ان جلسة الباديكير هي فرصة للاسترخاء ، بعض العملاء ممكن يقروا مجلات ، او يسمعوا موسيقى بالسماعات ، وفي البعض بيتكلم في التليفون ، ولكن ببنصحك انك تتجنبي ده لان ده بيشتت العملاء التانيين والمتخصصة اللي شغالة ، حتى لو بتستخدمي السماعات ، فده هيسبب ازعاج للي حواليكي من خلال الاستماع لمحادثتك.
لو انتي محتاجة تتكلمي مع شخص ما ، استخدمي الرسايل النصية وكمان ماتنسيش تكتمي صوت الاشعارات اللي جايالك.
11- اعملي باديكير اكتر لو بتقفي كتير:
عدد مرات زيارتك لصالون العناية بالضوافر بتعتمد على الطريقة اللي بتعتني بيها بالقدمين ونمط حياتك ، لو بتحافظي على رطوبة القدمين ومش بتشتغلي في ظروف قاسية ، ممكن تعملي باديكير مرة في الشهر او اقل.
اما لو بتقفي كتير وبتشتغلي وانتي لابسة احذية مفتوحة من عند الصوابع ، فانتي كده بتعرضي القدمين للاتربة والاوساخ ، وبكده هتحتاجي تعملي باديكير كل اسبوعين ، ولكن لو عايزة الباديكير بتاعك يستمر لفترة اطول ، يبقى الافضل تلبسي احذية مقفولة ان امكن.
12- ماتنسيش استخدام اللوشن:
عشان تحافظي على الباديكير لفترة اطول بطريقة سهلة وتخلي بشرتك شكلها حلو ، كل اللي هتعمليه هو استخدام اللوشن المرطب المفضل على القدمين كذا مره في الاسبوع ، ولبس الشرابات المريحة للرجل لمدة 30 دقيقة تقريبا.
9 نصايح متنسيهمش لما تعملي باديكير في البيت عشان تحصلي على اقدام مثالية
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