ازاي تعملي مكياج جلد الدولفين “Dolphin Skin Makeup”

من اكتر اتجاهات المكياج الموضة في الصيف ده هو مكياج جلد الدولفين “Dolphin Skin Makeup” ، لكن ايه هو وازاي تعمليه ، ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال السطور الجايه.
ايه هو مكياج جلد الدولفين؟
المكياج ده مستوحى من المظهر الخارجي اللامع والناعم لجلد الدولفين ، واللي بيتم فيه استخدام تقنيات تسليط الضوء في اماكن محددة بحيث البشرة تبقى بتلمع وناعمة ورطبة زي جلد الدولفين ، وده معناه ان المكياج ده هيكون عالي اللمعان.
وفي الفترة الاخيرة في تحول من لوك المكياج المات التقيل للمكياج ال dewy glow المنعش.
مميزات مكياج جلد الدولفين:
– لوك مكياج جلد الدولفين بيكون اللمعان فيه اعلى من المكياج ال dewy العادي.
– اللوك ال dewy العادي ممكن يعتمد على استخدام المرطب وكريم الاساس بس ، اما مكياج جلد الدولفين فهو بيعتمد على بناء طبقات فوق بعض.
– البشرة مع مكياج جلد الدولفين بتكون رطبة, ناعمة, زجاجية.
– تقنية مكياج جلد الدولفين بتعتمد على اضافة اضاءة لامعة في قاعدة المكياج نفسها ، مش بس كلمسة نهائية.
طريقة عمل مكياج جلد الدولفين:
– الخطوة 1: الاساس
ابدأي الاول بسيروم مرطب ووراه كريم مرطب غني.
الطبقة الاولى من مكياج جلد الدولفين بتبدأ بمضي سائل liquid luminiser ، على الجبهة, عضم الخدين, الجفون, التي زون, وخط الفك.
بعدها تقدري تحطي كريم اساس سائل خافي للعيوب لو لزم الامر.
– الخطوة 2: الخدود
لما يكون الاساس او قاعدة مكياجك رطبة يبقى اعتمدي على المنتجات الكريمي ، ابدأي باستخدام بلاشر كريمي بلون فاتح على تفاحة الخدين ، وبعدها استخدمي كونتور كريمي تحت عضم الخدين لاضافة بُعد للوش.
وعشان اللوك ده لامع اوي ، مهم انك ماتكتريش في مساحة البلاشر والكونتور.
– الخطوة 3: العيون
مرة تانية هنستخدم المنتجات الكريمي ، استخدمي ايشادو كريمي لامع بلون فاتح ، ولكن كمان ماتخافيش من تجربة الوان زاهية في الايشادو.
حطي هايلايتر او مضيء خفيف في زاوية العين ، وكمان تحت اعلى نقطة من عضمة الحاجب.
ممكن كمان تضيفي شوية لمعان على العين ، وتنهي مكياج العيون بماسكارا مقاومة للماية.
– الخطوة 4: الشفايف واللمسات الاخيرة
استخدمي تركيبة كريمية ومرطبة للشفايف ، والافضل مع اللوك ده تستخدمي بلسم شفايف ملون للحفاظ على ترطيب الشفايف.
لتكثيف اللمعان ، استخدمي مضيء سائل على النقط اللي بتجذب الضوء في الوش زي عضم الخدين, الانف, الجبهة, والدقن.
ضيفي المضيء في اي مكان محتاجة تبرزيه ، ولكن ابعدي بس عن المنتجات السباركلي او الجليتر.
خطوات عمل مكياج نهاري خفيف
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