ازاي تعملي مكياج جلد الدولفين “Dolphin Skin Makeup”

من اكتر اتجاهات المكياج الموضة في الصيف ده هو مكياج جلد الدولفين “Dolphin Skin Makeup” ، لكن ايه هو وازاي تعمليه ، ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال السطور الجايه.

ايه هو مكياج جلد الدولفين؟

المكياج ده مستوحى من المظهر الخارجي اللامع والناعم لجلد الدولفين ، واللي بيتم فيه استخدام تقنيات تسليط الضوء في اماكن محددة بحيث البشرة تبقى بتلمع وناعمة ورطبة زي جلد الدولفين ، وده معناه ان المكياج ده هيكون عالي اللمعان.

وفي الفترة الاخيرة في تحول من لوك المكياج المات التقيل للمكياج ال dewy glow المنعش.

مميزات مكياج جلد الدولفين:

– لوك مكياج جلد الدولفين بيكون اللمعان فيه اعلى من المكياج ال dewy العادي.

– اللوك ال dewy العادي ممكن يعتمد على استخدام المرطب وكريم الاساس بس ، اما مكياج جلد الدولفين فهو بيعتمد على بناء طبقات فوق بعض.

– البشرة مع مكياج جلد الدولفين بتكون رطبة, ناعمة, زجاجية.

– تقنية مكياج جلد الدولفين بتعتمد على اضافة اضاءة لامعة في قاعدة المكياج نفسها ، مش بس كلمسة نهائية.

طريقة عمل مكياج جلد الدولفين:

– الخطوة 1: الاساس

ابدأي الاول بسيروم مرطب ووراه كريم مرطب غني.

الطبقة الاولى من مكياج جلد الدولفين بتبدأ بمضي سائل liquid luminiser ، على الجبهة, عضم الخدين, الجفون, التي زون, وخط الفك.

بعدها تقدري تحطي كريم اساس سائل خافي للعيوب لو لزم الامر.

– الخطوة 2: الخدود

لما يكون الاساس او قاعدة مكياجك رطبة يبقى اعتمدي على المنتجات الكريمي ، ابدأي باستخدام بلاشر كريمي بلون فاتح على تفاحة الخدين ، وبعدها استخدمي كونتور كريمي تحت عضم الخدين لاضافة بُعد للوش.

وعشان اللوك ده لامع اوي ، مهم انك ماتكتريش في مساحة البلاشر والكونتور.

– الخطوة 3: العيون

مرة تانية هنستخدم المنتجات الكريمي ، استخدمي ايشادو كريمي لامع بلون فاتح ، ولكن كمان ماتخافيش من تجربة الوان زاهية في الايشادو.

حطي هايلايتر او مضيء خفيف في زاوية العين ، وكمان تحت اعلى نقطة من عضمة الحاجب.

ممكن كمان تضيفي شوية لمعان على العين ، وتنهي مكياج العيون بماسكارا مقاومة للماية.

– الخطوة 4: الشفايف واللمسات الاخيرة

استخدمي تركيبة كريمية ومرطبة للشفايف ، والافضل مع اللوك ده تستخدمي بلسم شفايف ملون للحفاظ على ترطيب الشفايف.

لتكثيف اللمعان ، استخدمي مضيء سائل على النقط اللي بتجذب الضوء في الوش زي عضم الخدين, الانف, الجبهة, والدقن.

ضيفي المضيء في اي مكان محتاجة تبرزيه ، ولكن ابعدي بس عن المنتجات السباركلي او الجليتر.

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