على الرغم من اننا دايما بنفكر ان الدهون هي حاجة غير مرحب بيها ، الا انها ليها اهمية ملحوظة في اجسامنا ، الانسجة الدهنية مش بس بتفرز الهرمونات اللي بتنظم التمثيل الغذائي والشهية ، ولكن كمان ليها تأثير على حساسية الانسولين ، ولكن خلي بالك ، ان الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية ممكن انه يأدي لتوسيع الخلايا الدهنية وتكاثرها ، وده هيأدي لالتهاب مزمن وتعطيل التمثيل الغذائي الصحي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك اماكن الدهون في جسمك ممكن تقولك ايه عن صحتك.

ليه الدهون تعتبر صحية:

بغض النظر عن شكل الدهون غير المرغوب فيه في مناطق زي البطن والفخدين ، الا انه الدهون مهمة جدا لاجسامنا عشان تشتغل بشكل صح ، لان زي ما قولنا هي مش بس بتنظم التمثيل الغذائي والشهية ، وبتأثر على حساسية الانسولين ، لكن كمان الانسجة الدهنية بتحتوي على خلايا مناعية بتساعد على تهدئة الالتهاب في الجسم.

اماكن الدهون في جسمك ممكن تقولك ايه عن صحتك:

1- دهون البطن:

دهون البطن هي اكتر انواع الدهون شيوعا ، والمعروفة بأسم الدهون الحشوية ، النوع ده من الدهون بيكون داخلي وبيتجمع حوالين اعضاء الجسم الحيوية ، وبنبدأ نلاحظ الدهون دي لما بناكل سعرات حرارية كتير ومش بنمارس تمارين رياضية كفاية.

والدهون في المنطقة دي ممكن تكون علامة على انخفاض التمثيل الغذائي او انك بتعاني من خلل هرموني ، بالنسبة للنساء ، عادة الجسم بيتغير وبيخزن الدهون ، خصوصا مع التقدم في السن ، بعد انقطاع الدورة الشهرية العضلات بتقل والدهون بتزيد ، وده بيأدي لتخزين الدهون حوالين منطقة البطن ، مع التقدم في السن بتزيد احتمالية اصابة النساء بالدهون الحشوية في منطقة البطن ، حتى لو ما اكتسبتيش وزن زيادة.

2- دهون الذراعين:

لو لاحظتي ان الدهون بدأت تتجمع في منطقة اعلى الذراعين ، ده ممكن يكون بسبب التغيرات الهرمونية في جسمك ، على سبيل المثال ، لو بتاخدي اي نوع من الادوية الهرمونية اللي ممكن تغير مستويات الهرمون عندك ، هتلاحظي في الوقت ده انتاج دهون اكتر في الجزء العلوي من الذراعين.

والحقيقة ان النساء معرضين اكتر للاصابة بدهون الذراعين اكتر من الرجال ، شائع جدا ان النساء اللي بيعانوا من انقطاع الدورة الشهرية انهم يكسبوا وزن في الجزء العلوي من الذراعين مع انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

3- دهون الوركين والجانبين:

معروف ان منطقة الوركين والجانبين هي مركز تخزين الدهون ، خصوصا عند النساء ، وده بيسبب ما يعرف بمقابض الحب ، وغالبا بيكون السبب الرئيسي فيها هو الوراثة ، بالاضافة لزيادة استهلاك الجلوتين واللبن في النظام الغذائي ، وكمان نقص النشاط البدني بيساهم في تخزين دهون اكتر ، كمان لو انتي بتاخدي ادوية بتحتوي على هرمون الاستروجين (زي حبوب منع الحمل) ده هيأدي لانتاج دهون اكتر في المناطق دي.

دهون اسفل الضهر والخصر:

غالبا بتكون النظم الغذائية الغنية بالبروتين هي السبب في انتاج الدهون في الضهر والخصر ، كمان اكل الاطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية بانتظام بالاضافة لعدم ممارسة الرياضة بشكل متكرر ممكن يأدي لتخزين الدهون الزيادة في منطقة اسفل الضهر والخصر ، والنوع ده من الدهون مش شائع عند النساء بس ، ولكن موجود كمان عند كتير من الرجالة.

كمان المعدة مش بتنمو بس بسبب تجمع الدهون الزيادة ، ولكن ممكن يبقى في اسباب تانية لكبر حجم المعدة ، وواحدة من الاسباب دي هو الانتفاخ ، وده ممكن التحكم فيه بسهولة من خلال شوية خطوات اساسية ، هتوصلك لمعدة مسطحة بشكل طبيعي.

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