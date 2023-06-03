ماسك فعال لعلاج الشعر الهايش

مع دخول الصيف وزيادة حرارة الجو ، شعرنا بيبدأ يتفاعل مع الجو ده بشكل غير مرغوب فيه ، هيشان وتجعد الشعر هو استجابة طبيعية لرطوبة الجو لو ماعملتيش ترطيب لشعرك بشكل صح خلال ايام الصيف والحر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ماسك لعلاج الشعر الهايش وترطيب الشعر بعمق.
ماسك لعلاج الشعر الهايش:
الماسك ده يعتبر طريقة مثالية للتخلص من الشعر الجاف والتطاير والهيشان ، مع 4 مكونات بسيطة ، هتقدري ترطبي شعرك وتتخلصي من الجفاف وتدي شعرك لمعان طول شهور الصيف.
فوايد مكونات الماسك:
– البيض: البيض يعتبر منعم طبيعي للشعر الجاف وبيساعد على ترطيبه ، بالاضافة ان البيض غني بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على تقوية جذور الشعر.
– المايونيز: المايونيز بيجمع ما بين الزيوت والبيض والخل والفيتامينات للمساعدة في اصلاح الشعر واعادة شعرك لمستوى الاس الهيدروجيني الطبيعي ، وكل المكونات دي بتساعد على ترطيب الخلايا اللي بدورها بتساعد في ترطيب الشعر.
– العسل: بيساعد على ترطيب الشعر بشكل طبيعي ، بالاضافة انه بيدي لمعان طبيعي للشعر.
– زيت الزيتون: زيت الزيتون بيساعد على اضافة اللمعان والنعومة للشعر ، وفيتامين A,E, ومضادات الاكسدة الموجودة في زيت الزيتون بتساعد على حماية بروتين الشعر عن طريق حبس الرطوبة في الشعر.
مكونات الماسك:
– بيضة واحدة.
– 2 معلقة كبيرة مايونيز.
– 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
– 2 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- في طبق اخفقي البيضة لحد ما تعمل رغوة.
2- ضيفي لها المايونيز, زيت الزيتون, العسل واخلطيهم مع بعض كويس.
3- خدي من الخليط بايدك ودلكي بيه الشعر من الجذور للاطراف.
4- غطي الشعر بقبعة الاستحمام او كيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 15 – 20 دقيقة.
5- اغسلي الشعر بالماية الاول واتخلصي من الماسك من الشعر.
6- بعدها اغسليه بالشامبو للتخلص من بقايا الماسك والريحة.
7- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.
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