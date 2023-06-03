ماسك فعال لعلاج الشعر الهايش

مع دخول الصيف وزيادة حرارة الجو ، شعرنا بيبدأ يتفاعل مع الجو ده بشكل غير مرغوب فيه ، هيشان وتجعد الشعر هو استجابة طبيعية لرطوبة الجو لو ماعملتيش ترطيب لشعرك بشكل صح خلال ايام الصيف والحر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ماسك لعلاج الشعر الهايش وترطيب الشعر بعمق.

ماسك لعلاج الشعر الهايش:

الماسك ده يعتبر طريقة مثالية للتخلص من الشعر الجاف والتطاير والهيشان ، مع 4 مكونات بسيطة ، هتقدري ترطبي شعرك وتتخلصي من الجفاف وتدي شعرك لمعان طول شهور الصيف.

فوايد مكونات الماسك:

– البيض: البيض يعتبر منعم طبيعي للشعر الجاف وبيساعد على ترطيبه ، بالاضافة ان البيض غني بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على تقوية جذور الشعر.

– المايونيز: المايونيز بيجمع ما بين الزيوت والبيض والخل والفيتامينات للمساعدة في اصلاح الشعر واعادة شعرك لمستوى الاس الهيدروجيني الطبيعي ، وكل المكونات دي بتساعد على ترطيب الخلايا اللي بدورها بتساعد في ترطيب الشعر.

– العسل: بيساعد على ترطيب الشعر بشكل طبيعي ، بالاضافة انه بيدي لمعان طبيعي للشعر.

– زيت الزيتون: زيت الزيتون بيساعد على اضافة اللمعان والنعومة للشعر ، وفيتامين A,E, ومضادات الاكسدة الموجودة في زيت الزيتون بتساعد على حماية بروتين الشعر عن طريق حبس الرطوبة في الشعر.

مكونات الماسك:

– بيضة واحدة.

– 2 معلقة كبيرة مايونيز.

– 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- في طبق اخفقي البيضة لحد ما تعمل رغوة.

2- ضيفي لها المايونيز, زيت الزيتون, العسل واخلطيهم مع بعض كويس.

3- خدي من الخليط بايدك ودلكي بيه الشعر من الجذور للاطراف.

4- غطي الشعر بقبعة الاستحمام او كيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 15 – 20 دقيقة.

5- اغسلي الشعر بالماية الاول واتخلصي من الماسك من الشعر.

6- بعدها اغسليه بالشامبو للتخلص من بقايا الماسك والريحة.

7- كرري الماسك مرة واحدة في الاسبوع لافضل النتايج.

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