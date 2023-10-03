هل برج الجوزاء يغار؟ هل برج الجوزاء خبيث في الحب؟ مع يتفق برج الجوزاء؟ تابع المقال الآتي للتعرف على أهم المعلومات عن برج الجوزاء والغيرة.

هل برج الجوزاء غيور؟ يعد برج الجوزاء واحد من الأبراج الفلكية الاثنى عشر في دائرة الأبراج الفلكية، يولد أصحاب هذا البرج في الفترة الزمنية الممتدة من 22 مايو وحتى 20 يونيو، يتمتع كل من رجل وامرأة الجوزاء بشخصية جذابة وممتعة نوعاً ما، لذلك كثيراً ما نرى أن أصحاب هذا البرج محاطين بشكل دائم بالأصدقاء.

أما فيما يتعلق بالغيرة فإنها حالة نادرة لمولود برج الجوزاء. لا يعني ذلك أن أصحاب هذا البرج لا يشعرون بالغيرة ولكن نظراً لشخصيتهم المرحة يحرص أصحاب هذا البرج على إخفاء هذه الغيرة عن طريق استخدام أسلوب الفكاهة. يحرص رجل الجوزاء على منح شريكته الثقة والحرية الكاملة، فقدان رجل الجوزاء الاهتمام من قبلك لن يجعله يشعر بالغيرة إنما سيدفعه ذلك للانسحاب بكل هدوء، وبذلك عليك سيدتي توخي الحذر من إشعال نار الغيرة لدى رجل الجوزاء.

حتى في حالة الانفصال وإن سبب لهم الطرف الآخر الأذى فلن يقوم أصحاب هذا البرج بإظهار أي مشاعر للشريك أو حتى للآخرين، يحرص كل من رجل وامرأة برج الجوزاء على التكتم الشديد على مشاعرهم. [1]

يتسم الجوزاء بشخصيته المرحة في العلاقات الشخصية والعاطفية أيضاً، قد يكون خوض علاقة عاطفية مع رجل أو امرأة برج الجوزاء أحد أكثر الأمور إثارة لديك نظراً لصفات هذا البرج الإيجابية في الحب، وعلى الرغم من صفاته الإيجابية إلا أن هناك بعض الصفات الأخرى التي تثير إزعاج الشريك، فيما يلي أهم صفات برج الجوزاء الإيجابية والسلبية في الحب: [2]

الصفات الإيجابية في الحب لبرج الجوزاء

وتتضمن:

يتسم أصحاب هذا البرج بشخصيتهم الاجتماعية، وبذلك فإنهم يحبون الاختلاط مع الآخرين وهذا ما يجعلهم شركاء رائعين في العلاقات العاطفية.

يميل أصحاب هذا البرج إلى بناء علاقات صحية ومتوازنة من خلال تقديم النقاش والحوار في المشاكل على المشاعر والعاطفة الأمر الذي قد يكون جيداً وقد يساعدك على بناء علاقة دائمة مع أصحاب هذا البرج.

قد يصبح أصحاب هذا البرج جادين بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بوضع خطط مستقبلية تتعلق بالشريكين.

يستمتع برج الجوزاء بالمغامرات وزيارة الأماكن المتنوعة مع شريكه.

يلجأ برج الجوزاء إلى حس الفكاهة للتخفيف من التوتر في بعض المواقف مع شريكه.

الصفات السلبية في الحب لبرج الجوزاء

على الرغم من الصفات الإيجابية لهذا البرج إلا أن له بعض الصفات السلبية التي تؤثر على علاقته مع شريكه، فيما يلي أهمها:

التقلبات المزاجية، على الرغم من شخصيته المرحة إلا أن مزاجه المتقلب في كثير من الأحيان قد يؤثر على حياته الشخصية وعلاقاته مع الآخرين.

صعوبة في الالتزام الكامل مع الشريك، قد تكون صعوبة التزام الجوزاء مع شريكه ناجمة عن خوفه من الارتباط أو الالتزام أو لرغبتهم الدائمة بالحرية.

التعالي على الآخرين، نظراً لتقدير أصحاب هذا البرج للعقل والذكاء بشكل كبير قد تجدهم في بعض الأحيان متعاليين على من هم دونهم مستوى.

يكره برج الجوزاء الروتين وبالأخص في العلاقات الرومانسية، تجنب فرض أي نوع من الروتين على العلاقة لضمان سلامتها واستمرارها.

يحقق أصحاب برج الجوزاء أفضل توافق مع أصحاب برج الحمل والجوزاء والميزان وبرج الأسد والدلو، فأصحاب برج الحمل ينجذبون إلى ذكاء الجوزاء كما أنهم يشتركون معه ببعض الصفات الأمر الذي يجعلهم ثنائياً رائعاً، كما يمكن لبرج الجوزاء أن يبني علاقة متوازنة وحيوية مع برج الميزان والدلو، يتسم أصحاب هذه الأبراج بقدرتهم على التكيف مع التغيرات التي تطرأ على شخصية الجوزاء مما يجعلهم قادرين على بناء علاقة مثالية وناجحة.

إضافة إلى الأبراج السابقة يمكن لبرج الجوزاء أن يبني علاقة جيدة مع كل من برج العقرب والثور والجدي، إلا أن هذا النوع من العلاقات قد يحتاج إلى بعض العمل والتضحيات من قبل الطرفين لضمان سير العلاقة على الوجه الصحيح. فعلى سبيل المثال يتسم الثور بغيرته الشديدة التي قد تقيد برج الجوزاء وتزعجه وقد تدفعه في بعض الأحيان إلى الانسحاب. أما عن علاقة الجوزاء مع الجدي فقد تواجه العديد من التحديات نظراً لقلة التفاهم بين البرجين. [3]

تعتمد مشاعر الحب والغيرة على عوامل مختلفة غير ذات علاقة بالأشخاص، وعليه قد تجد بعض أصحاب برج الجوزاء يشعرون بالغيرة الشديدة مقارنة مع آخرين لا يمتلكون أي منها، وبذلك فإن مشاعر الغيرة تعتمد على الشخص نفسه وتجاربه وعلاقته الخاصة.