انت الأن تتابع خبر إزاي خبراء الأبراج يتنبؤا بالأحداث والتوقعات قبل وقوعها؟خليرة التاروت عبير فؤاد تكشف أسرار مثيرة تفجر لأول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الانفصال المفاجئ بين الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز موجة واسعة من الجدل وتباين الآراء بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من البلدان العربية. وقد رجح البعض أن تكون تنبؤات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف أدت دوراً في هذا الانفصال، في حين اعتبره آخرون قضاءً وقدراً.

تحدثت عبير فؤاد

الخبيرة في علم الأبراج، عن آلية التنبؤ بالأحداث من خلال علم الأبراج، موضحة أن العملية تعتمد بشكل رئيسي على حركة الكواكب وتأثيراتها على الأبراج.

وتابعت فؤاد تفصيل المكونات الرئيسية لهذا العلم، حيث يقوم الشق الأول على تأثير الكواكب على البرج الفردي الذي يؤثر مباشرة على الأفراد، بينما يتناول الشق الثاني كيفية تأثير الكواكب على الأحداث العامة مثل الكوارث والحروب.

بالإضافة إلى ذلك

كشفت فؤاد عن استخدامها لعلم الأرقام كأداة تكميلية في تنبؤاتها، حيث تستعين بتواريخ ميلاد متنوعة لتحديد تنبؤاتها حيال أحداث معينة. وأشارت إلى أن علم الأبراج هو علم قديم جذوره ضاربة في التاريخ، مستشهدة بالمصريين القدماء كمثال على ذلك.

عبير فؤاد

التي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، حذرت قبل زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي من عدم التوافق بين برجيهما، حيث هي من برج الجدي وهو من برج القوس. كما توقعت حصول تردد وحيرة لياسمين وإحباط للعوضي في العام 2024، توقعات حدثت قبل طلاقهما.

عبير فؤاد لم تتوقف عند ذلك