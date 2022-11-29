سارة زهران.. قصة أول سيدة تترشح لمنصب العمدة بالمنوفية (فيديو)

أول مرشحة لمنصب العمدة فى المنوفية
بالتأكيد فإن الفكرة لاقت اعتراض من بعض أفراد القرية، إلا أن إرادة الدكتورة سارة هزمت كل الأفكار القديمة.
وقالت سارة زهران، خلال تقرير بالفيديو، عرضه برنامج مساءdmc المذاع على قناة dmc الفضائية، إن فكرة الترشح لـ منصب عمدة بمحافظة المنوفية كان عن طريق شغفها بتمكين المرأة وفقا لآليات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى رغبتها فى الحصول على دور مؤثر فى مجتمعها الذى تتواجد فيه.
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وأكدت أول مرشحة لمنصب العمدة بقرى المنوفية أنه يوجد بعض الأصوات السلبية، غير المتقبلة لفكرة ترشحها إلى هذا المنصب، متابعة: "معظم الأشخاص يقولون إن معظم القرى المجاورة لن تتقبل هذا التغيير، ولكنها ستفعله".
وأشارت الدكتورة سارة زهران، أول مرشح لمنصب عمدة بمحافظة المنوفية، إلى أنها تسعى إلى فتح ملفات كبية فى القرية والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، والقضاء على الظواهر السلبية المتمثلة فى "زواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، وظلم المرأة فى الميراث"، مشددة على أن هناك عديدا من الأهالى يقدمون لها الدعم الكبير لتولى هذا المنصب.
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