قرآن وإنشاد وشعر.. مبادرة شبابية لاكتشاف المواهب فى قرية دمشلى بالبحيرة

وبدأت المبادرة فى استقبال أعمال المتسابقين منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى 15 من الشهر نفسه، إذ قدم أكثر من 150 شخصا فى أفرع المسابقة المختلفة،وتم تصفية المتسابقين واختيار أشخاص للتصفيات والمراحل النهائية التى يختار من بينها أعضاء لجنة التحكيم الفائزين، وتصعيد 55 متسابقا فى جميع الفروع.
ومن المقرر تكريم الفائزين خلال الاحتفال الرسمى للقرية بليلة القدر، الذى سيعقد الخميس المقبل بحضور قيادات وزارة الأوقاف وعدد من الصحفيين ورموز القرية.
وقال أحمد مجدي، أحد الشباب المنظمين للمبادرة، إن الفكرة جديدة على القرية وتنفذ لأول مرة ونستهدف من خلالها اكتشاف المواهب المختلفة فى مختلف المجالات، إلى جانب تحفيز المواهب على استكمال مشوارهم وتنمية قدراتهم.
وأوضح، أن المبادرة ستعقد بشكل سنوى كل عام تزامنا مع شهر رمضان، من أجل زرع روح المحبة والتآلف بين أبناء القرية، على أن يتم دعوة رموز القرية المتميزين فى مختلف المجالات، إلى جانب دعوة عدد من المفكرين والصحفيين وقيادات المؤسسة الدينية.
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