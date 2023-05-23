توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن تحقيق أحلامك التى طال انتظارها.. حاول انتهاز أى فرصة للتقرب إلى شريكك.. عليك أن تتذكر أن كل أهدافك المالية من الممكن أن تتحقق فلا تكن متشائما.

برج الثور

حالو بذل المجهود فى عملك وستتقدم بشكل ملحوظ، وستحظى بالتقدير الذى تحتاجه.. أنت تحتاج إلى الوقت للاستمتاع مع شريك حياتك.. تحتاج أن تكن أكثر حرص تجاه ما تنفقه.

برج الجوزاء

اغتنم أى فرصة فى عملك كى تحقق النجاح الذى تحتاجه.. تحتاج أن تسيطر على انفعالاتك مع شريكك.. عملك الجاد يحسن من دخلك المادى.

برج السرطان

تفاءل بشأن تحقيق أحلامك بشكل كبير.. عليك أخذ قسط من الراحة، لتقييم علاقتك بشريكك.. تفاءل بشأن أمورك المالية.

برج الأسد

لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك بالعمل.. حاول اغتنام أى فرصة لتحسين علاقتك مع أفراد أسرتك.. حاول البحث عن عمل إضافى؛ لتحسين أوضاعك المادية.

برج العذراء

تفاءل بشان أوضاعك المهنية فى العمل.. حاول السيطرة على انفعالاتك مع شريكك قدر الإمكان.. حاول أن تكون حكيما تجاه ما تنفقه.

برج الميزان

لا تكلف نفسك فى العمل فوق طاقتها.. حاول أن تقضى وقتًا ممتعًا مع من تحب لتناول عشاءً رومانسيًا.. لا تنفق كثيرا من الأموال على تزيين منزلك.

برج العقرب

حاول اختبار قدرة خصمك على التحمل.. حاول اغتنام أى فرصة للتقرب من شريك حياتك.. حاول أن تتبع نهجا جديدا؛ لزيادة دخلك.

برج القوس

لا تصر على فرض رأيك على زملائك بالعمل.. حاول ألا تعانى من بعض الخلافات مع الطرف الآخر.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الجدى

لا تكن متجنبا مع زملائك فى العمل.. إذا كنت غير سعيد بعلاقتك العاطفية، تحتاج إلى العثور على شخص جديد.. تشعر أن الجميع يدعمون مشاريعك وأهدافك المالية.

برج الدلو

حاول الابتعاد عن الروتين، لأنه لا يتناسب مع شخصيتك.. تواصلك والحديث مع شريكك يحسن من علاقتكما.. تفاءل بشأن أمروك المالية.

برج الحوت

كن نفسك ودعك من التقليد.. تحتاج إلى التواصل بشكل أكبر مع شريكك.. تفاءل بشأن أمورك المادية فى الوقت القريب.