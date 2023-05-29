الشجرة بتكسب 5 آلاف جنيه.. نجاح تجربة زراعة البن مع المانجو بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، تقريرا عن نجاح أول تجربة لزراعة البن مع المانجو فى الإسماعيلية، إذ جاء فى التقرير أن الشجرة تكسب ما يقارب الـ5 آلاف جنيه.





وقال المهندس أحمد الحجاوى، صاحب تجربة زراعة البن من أشجار المانجو، إنه يتم زراعة البن تحت أشجار المانجو حتى يستفيد شجر البن من ظل شجر المانجو، مشيراً إلى أن شجر البن لا يحتاج أشعة الشمس المباشرة ولذلك فيقوم شجر المانجو بالتظليل عليه. وأوضح، أن وتابع صاحب تجربة زراعة البن من أشجار المانجو أن زراعة شجر البن يختلف من دولة لأخرى ، ففى مصر يحتاج أن يزرع تحت أشجار حتى لا تصل أشعة الشمس المباشرة له، وفى اليمن تحتاج شجرة البن إلى الأمطار.

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