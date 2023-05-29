ثواب الأضحية كما ورد فى السنة النبوية

جدة - نرمين السيد - ذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحى؟ قال: «سُنَّة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنةٌ»، قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: «بكل شعرة من الصوف حسنةٌ» (أخرجه ابن ماجه).





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