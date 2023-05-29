تغيير لون مياه «قنال البندقية» إلى الأخضر والسبب سائل

جدة - نرمين السيد - وبدأت الشرطة فى إجراء تحقيقات للكشف عن سبب تغيير لون المياه فى إيطاليا.
وبدأ السكان يبلغون عن تغيير لون مياه القنال، مما اندفعت الشرطة إلى اجتماع طارئ للتحقيق فى مصدر السائل.
وتجرى الشرطة تحقيقا فى احتمال أن يكون ناشطون بيئيون خلف تلك الحادثة، ويبدأون فى أخذ عينات من المياه لتحليلها، وفقا لصحيفة "لا نوافا فينيتسيا".
يذكر أن تحول لون مياه القنال الكبير ليست المرة الأولى، ففى عام 1968 ألقى الفنان الأرجنتينى نيكولاس جارسيا أوريبورو طلاء أخضر فى هذه المياه، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البندقية السينمائى.
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