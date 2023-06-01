توقعات الأبراج اليوم الخميس 1 يونيو 2023.. مفاجآت وحظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

أنت بحاجة لعشاء رومانسى يجمعك بشريكك.. تفاءل بأنك ستجنى ثمار تعبك قريبا.. اجتهد وستجد تقديرا من زملائك ومديرك فى العمل.

برج الثور

تمتلك طاقة حب كبيرة شريك حياتك ينتظر منك مفاجآت.. دعك من بعض الحماقات ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.. كن متفائلا بشأن أمورك المادية.

برج الجوزاء

حاول أن تلتقى صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تعامل مع أ عقبات بحكمة شديدة.. حان الوقت لإنجاز أى خطط مؤجلة.

برج السرطان

حاول السيطرة على أى شعور بالتوتر مع الشريك.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد

شريكك ينتظر منك الكثير حاول إسعاده بمفاجأة سارة.. فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. تفاءل بشان أمورك المهنية والمادية.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.. حاول السعى لزيادة دخلك.

برج الميزان

حاول أخذ قسط من الراحلة فى المنزل من عناء العمل.. اهدأ لتتمكن من إنجاز أعمالك على أكمل وجه.. أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب

طاقة حب تسيطر عليك تجاه شريكك عبر له عن مشاعرك ولا تتردد.. أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

حاول تجاوز أى صعوبات تمر عليك مع الشريك بحكمة وعقل.. حاول ترتيب أفكارك واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. طالب بمستحقاتك المالية فى عملك، هذا حقك.

برج الجدى

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.. تفاءل بشان أمورك المادية.

برج الدلو

لا تتخذ قرار ناحية شريكك قبل أن تتأكد.. حاول أخذ قسط من الراحة من عملك حتى لا تصاب بالإجهاد.. ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت

اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.. لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.