كلب يدخل موسوعة جينيس بـ لسانه

جدة - نرمين السيد - وينتمى الكلب من فصيلتى لابرادورو وجيرمان شيبر، كما يبلغ طول لسانه 5 بوصات أى حوالى 12.7 سنتيمتر. وتفوق طول لسان الكلب صاحب الـ 3 أعوام "علبة فحم الكوك"، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وِأشار مالك الكلب الذى يعيش فى منطقة ميتايرى بولاية لويزيانا الأمريكية، إلى أنهم قاموا بتربيته منذ أن كان عمره 6 أسابيع، قائلا: "فى أول صورة لكلبنا زوى كان لسانه بارزا".

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