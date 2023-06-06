هواتف لا يدعمها تحديث أبل الجديد «iOS 17»

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أن التحديث الجديد لن يتوافق مع بعض الهواتف منها: iPhone 8، وiPhone 8 Plus، و iPhone X.

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد لن يتوافق مع الهواتف التى تتميز برقاقة "A12 Bionic"، ولكن من الممكن لدى مستخدمى هواتف iPhone XR، وXS، وXS Max، والجيل الثانى من هواتف iPhone SE أو الإصدارات اللاحقة الحصول على ميزة Live Voicemail، ونمط وضع الاستعداد فى الشاشة، وأيضاً ميزة التصحيح التلقائى.

وخلال التحديث الجديد، تضيف أبل ميزة تخصيص واجهة قفل الشاشة وتطبيق "health" وعدد من المميزات، ولكن لن تتوفر مع مستخدمى الجيل الخامس من أجهزة الآيباد.

ومن الإصدارات التى لا تدعم تحديث "iPadOS 17":

-الجيل السادس من iPad.

-الجيل الخامس من iPad mini.

-الجيل الثالث من iPad Air.

-الجيل الثانى من iPad Pro بحجم 12.9 بوصة.

-جهاز iPad Pro بحجم 10.5 بوصة.

-الجيل الأول من iPad Pro بحجم 11 بوصة.