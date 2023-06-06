جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أن التحديث الجديد لن يتوافق مع بعض الهواتف منها: iPhone 8، وiPhone 8 Plus، و iPhone X.
وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد لن يتوافق مع الهواتف التى تتميز برقاقة "A12 Bionic"، ولكن من الممكن لدى مستخدمى هواتف iPhone XR، وXS، وXS Max، والجيل الثانى من هواتف iPhone SE أو الإصدارات اللاحقة الحصول على ميزة Live Voicemail، ونمط وضع الاستعداد فى الشاشة، وأيضاً ميزة التصحيح التلقائى.
وخلال التحديث الجديد، تضيف أبل ميزة تخصيص واجهة قفل الشاشة وتطبيق "health" وعدد من المميزات، ولكن لن تتوفر مع مستخدمى الجيل الخامس من أجهزة الآيباد.
ومن الإصدارات التى لا تدعم تحديث "iPadOS 17":
-الجيل السادس من iPad.
-الجيل الخامس من iPad mini.
-الجيل الثالث من iPad Air.
-الجيل الثانى من iPad Pro بحجم 12.9 بوصة.
-جهاز iPad Pro بحجم 10.5 بوصة.
-الجيل الأول من iPad Pro بحجم 11 بوصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواتف لا يدعمها تحديث أبل الجديد «iOS 17» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.