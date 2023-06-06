تعرف على عدد أيام الإجازات المطولة فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أيام الإجازة الصيفية 68 يوما

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشمل هذه الفصول الدراسية 38 أسبوعا دراسيا، بواقع 180 يوما دراسيا، و60 يوما من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسى، إلى جانب 68 يوما عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

موعد بدء الدارسة

وبينت أن الفصل الدراسى الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهى بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثانى

وحددت موعد بدء الفصل الدراسي الثانى فى يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهى بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافة إلى بدء الفصل الدراسى الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهى بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

اختبارات الدور الثانى

وتأتى عودة المشرفين التربويين ومنسوبى مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد فى جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثانى يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

التقويم الدراسى الجديد

ويشتمل التقويم الدراسى الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثانى، وإجازة منتصف الفصل الدراسى الثانى، إضافة إلى إجازتى اليوم الوطنى ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

مرونة التعديل

ويمنح التقويم الدراسى للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى، والمدارس السعودية فى الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسى 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.