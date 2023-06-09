بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وتهدف القمة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول للحد من المخاطر المتصلة بالتقنيات الحديثة، كما تبحث التهديدات الناجمة عن الذكاء الاصطناعى، وكيفية حماية البلدان منها.
وتنخرط الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبى بالقمة فى حوار مباشر حول هذه التقنيات التى تشهد تطوراً هائلًا.
ومن المتوقع أن تُنظّم القمة فى الخريف، وأن تجمع دولًا ذات توجّهات فكرية متشابهة.
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