ما السن الشرعية للأضحية؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، انه يجوز شرعا التضحية بالأضحية التى بلغت السن الآتية: من الضأن "الخراف" ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك، ومن الماعز ما أتم عاما هجريا، ولا يجزئ أقل من ذلك.

ومن البقر والجاموس، ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كجم، ومن الجمال ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كجم.

وما عليه الفتوى، أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم، حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية، لأن وفرة اللحم فى الذبيحة هى المقصد الشرعى من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم فى الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كجم منها.