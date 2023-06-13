توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

اسعَ جاهدًا لتطوير مشاريعك.. حاول أن تغتنم أى شخص مميز قد يلعب دورًا إيجابيًا فى حياتك.. لا تشعر بالقلق الدائم بشأن الأوضاع المالية.

برج الثور

حاول أن تجذب بمشاريعك الفنية أو المشاريع الإبداعية انتباه الآخرين.. حاول تشعر بالحب والرومانسية اليوم تجاه شريك الحياة.. علاقاتك الإجتماعية قد تكون مصدر إلهام لزيادة أرباحك.

برج الجوزاء

لا تشعر بالضيق تجاه شخص ما فى وظيفتك، كن هادئًا.. لا تشعر بالتوتر والارتباك بسبب علاقتك بشريكك.. كن واعيًا فى طريقة تعاملك مع أموالك؛ ولذا احذر التبذير.

برج السرطان

حاول أن تعطى مهامك اليوم مزيد من التركيز.. حاول أن تقضى وقتا ممتعا تشعر بالحب مع شريك حياتك.. تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج الأسد

ذهنك ملىء بالأفكار الرائعة حاول أن تغتنمها.. حاول أن تتناغم مع أفكار ومشاعر الطرف الآخر.. فكر فى تحويل مهاراتك إلى مشروع فنى، يجلب لك الأموال.

برج العذراء

ستحقق أهدافك التى طالما انتظارتها كن متفائلا.. تحتاج إلى الجلوس بمفردك لترتيب أولوياتك.. تفاءل بشان أوضاعك المالية.

برج الميزان

لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك فى العمل.. حاول الانجذاب نحو شخص ما ترتاح إليه نفسيا.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

برج العقرب

كن متعاونا مع زملائك فى العمل.. حاول أن تشعر بالراحة والتفاهم مع شريكك.. اغتنم نشاط عقلك وفكر فى إيجاد حلول لأى ديون متراكمة.

برج القوس

حاول استغلال طاقتك فى تحقيق أهدافك اليوم.. حاول الخروج مع شريك حياتك للتحدث معه.. ضع اليوم خططا واضحة لـ جلب الأموال.

برج الجدى

تمتلك طاقة إيجابية تساعدك فى إنجاز مزيدٍ من المهام.. تحتاج بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريك حياتك.. حاول إقامة مشروع خاص بك.

برج الدلو

حاول التخلص من الأفكار السلبية.. كن هادئا لحل أى مشكلة مع شريكك.. حاول العمل الإضافى لتحقيق مقابل مادى أعلى.

برج الحوت

لا تتخلَّ عن إصرارك وطموحاتك فى عملك.. امنح نفسك قسطًا من الراحة للتنزه مع شريكك.. حاول اغتنام كثير من الطاقة التى تساعدك فى إيجاد فرصة لزيادة أرباحك.