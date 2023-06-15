توقعات الأبراج اليوم الخميس 15 يونيو 2023.. مفاجآت وحظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن حياتك المهنية.. كن حذرا أثناء إجراء المناقشات حتى لا يتم تحريف كلماتك أو إخراجها من السياق لتضعك فى مأزق.. عليك تجنب القرارات السريعة مع شريك حياتك

برج الثور

حاول تلقى الدعم من زملائك فى مهمات مختلفة.. كن مستعدا لتحمل مسؤوليات جديدة، انتظر الوقت المناسب لمعرفة معلومات مناسبة عن شريك حياتك.. تجنب رياضات المغامرة وكن حذرا بشأن نظامك الغذائى.

برج الجوزاء

لا تعاند رؤساءك طوال الوقت، واحرص على تحسين علاقتك بهم.. احرص على التقرب من شريك حياتك وتعاون معه فى كل شيء.. اهتم بصحتك واحرص على تناول الماء طوال الوقت.

برج السرطان

اعترف بالأخطاء التى ارتكبتها الفترة الماضية، وافتح صفحة جديدة فى حياتك المهنية.. اختر لقلبك ما يليق به، ولا تسىء اختيار شريك حياتك المستقبلى.. احرص على تناول الخضروات والفواكه حتى تحصل على العناصر الغذائية التى تحتاج إليها.

برج الأسد

احرص على تحسين علاقتك طوال الوقت بزملائك، والتعاون معهم فى إنجاز المهام المطلوبة.. لا تثير غيرة الحبيب عليك طوال الوقت، واحرص على تحسين علاقتك به.. لا تفرط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، واعتدل فى نظامك الغذائى حتى تحافظ على صحتك.

برج العذراء

حاول أن تخطط من أجل فعل بعض الأشياء المفيدة والجيدة التى تساعدك فى تطوير عملك بسرعة وسهولة.. ركز على العلاقة بينك وبين شريك حياتك ولا تفعل أى شيء يوثر على علاقتكما.. عليك التخفيف وعدم الإفراط فى تناول الأكل الدسم ومارس التمارين الرياضية.

برج الميزان

تحتاج إلى السيطرة على عواطفك، حتى تتخذ قرارات سليمة مدروسة.. لا تنصت لكل المحبطين وركز على كل ما يستنتجه عقلك من ترتيب معلوماتك.. استمتع بحياة جميلة هادئة اليوم.. عليك أن تتوقف عن الأكل من الخارج واستبدله بالطعم المعد فى المنزل.

برج العقرب

احرص على ترتيب أفكارك وإطلاعك على كل ما هو جديد ومختلف فى مجالك المهنى.. حاول أن تهتم كثيرا بأسرتك وتحرص على قضاء بعض الوقت معهم.. ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى واتباعك نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية، يجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

برج القوس

تتمتع بطاقه وحركة حسية ودبلوماسية فى العمل ولكن انتبه وادرس قراراتك جيدا.. حاول التفاهم بينك وبين شريك حياتك ما يجعل العلاقة فى أحسن حال.. عليك الابتعاد عن الإفراط فى تناول القهوة وغيرها من المشروبات الغنية بالكافيين.

برج الجدى

حاول أن تعمل من جديد على حل المشكلات التى تواجهه فى العمل ولكن بهدوء دون انفعال.. لا تجعل أحد من المتطفلين أو الأقارب أن يتدخلون فى علاقتك بشريك حياتك.. حاول أن تتمالك أعصابك عندما تواجه ضغوطات حفاظا على صحتك.

برج الدلو

حقق أهدافك فى الفترات المقبلة وحاول أن تبتعد عن التدخل فى أى تفاصيل تعوق عملك.. حافظ على أن تعيش فى حياة عاطفية مليئة بالحب والرومانسية لذا تبادل الود مع شريك حياتك.. تناول كمية قليلة من المكسرات وابتعد عن الكسل وحاول أن تتخلص من الدهون المتراكمة فى جسمك.

برج الحوت

التزم بمبادئك فى عملك، فقد تظهر اقتراحات كثيرة تتطلب منك التصرف بطريقة معينة.. لا تتردد فى قضاء وقت مع شريك حياتك، وذلك لمناقشة أى مشاكل تمرون بها.. من المهم أن تبعد عن التوتر والأشخاص ذوى العقلية السلبية، حتى لا تتأثر بهم، وكن هادئاً ولا تنسى أو تتكاسل عن ممارسة رياضة التأمل.