تهنئة عيد الأضحى.. أفضل الرسائل والصور لعام 2023

جدة - نرمين السيد - ويفضل كتابة تهنئة عيد الأضحى لكل شخص باسمه، إذ يوحى ذلك باهتمامك بالشخص المرسل له التهنئة، بدلا من تحويل رسالة واحدة لكل الأصدقاء.

كما يفضل نشر روح المحبة والبهجة عبر حساباتك على منصات مواقع التواصل الاجتماعى بكتابة تهنئة عيد الأضحى، مع دعوة لأصدقائك بكل الخير.

تهنئة عيد الأضحى

فى السطور التالية نرصد أهم الجمل التى يمكن إرسالها كتهنئة عيد الأضحى:

- كل عام وأنتم بخير، جعل الله أعيادكم فرحا بأعمال مقبولة وذنوب مغفورة ودرجات مرفوعة.

- أدام الله عليكم عيد الأضحى بكل خير، وكل عام وقلوبكم تنبض بالفرح والحب.

- لكم يهتف الفؤاد، ولكم تروق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن البركات.

- عيد أضحى سعيد، أسعد الله أيامك وتقبل طاعاتك وجمعنا على خير، وكل عام وأنت بخير صديقى العزيز.

- كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنرسل التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أناس نحمل لهم فى قلوبنا كل الحب والود والتقدير.

- يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى، أن أرسل إليكم جميعا أحر التهانى وأطيب الأمانى.

صور تهنئة عيد الأضحى

باقات تهنئة عيد الأضحى 2023

ـ كل عام وأنتم فى هناء وسرور، والفرحة تملأ بيوتكم، كل عام والتفاؤل يزين أنفسكم، كل عام وأنتم وأحبابكم فى خير وسعادة، عيد أضحى مبارك.

ـ أصدقائى الأعزاء فى كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والخير.

ـ عيدك سعيد، كل عام وأنت أقرب من الله تعالى، وعيدى لا يحلو إلا بوجودك.