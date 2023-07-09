قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح أسباب اللجوء للتيمم بدلًا من الوضوء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، الأسباب التى تدفع المسلم للتيمم بدلًا من الوضوء.



جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، الأسباب التى تدفع المسلم للتيمم بدلًا من الوضوء. وقال أمين الفتوى إن من أسباب التيمم: أسباب التيمم أولًا: فقد الماء. ثانيًا: عدم القدرة على استعمال الماء بسبب المرض على سبيل المثال.

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