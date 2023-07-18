نفوق أكثر من 50 حوتا بعد جنوح جماعى على الشاطئ فى إسكتلندا

جدة - نرمين السيد - وأُحيطت السلطات فى إسكتلندا علما بالواقعة أمس الأحد، وباءت بالفشل محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة، وقرر المنقذون فيما بعد قتلها برحمة رأفة بها، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

والحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التى يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثلاثة أطنان، ويتطلب دفعها إلى البحر مرة أخرى جهدا بشريا مكثفا قد ينطوى على دفعها بالأيدى أو استخدام شباك خاصة لجرها إلى المياه العميقة.