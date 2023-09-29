انت الان تتابع خبر فضيحة تزلزل عمان.. طالبات مراهقات يفعلان هذا الشيء الدنيء بكل جرأه في سكن طالبات .. ومديرة السكن تطالب الأهالي بهذا الأمر الصادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت سيدة عمانية صاحبة سكن للطالبات أولياء الأمور من ضرورة مراقبة بناتهم وحمايتهم وضمان تفوقهم الدراسي. وكشفت السيدة عن أمور خطيرة يقوم بها بعض الطالبات في سكن الطالبات. وأشارت إلى أن بعض الطالبات يقدمن أعذاراً كاذبة، مثل وجود مشروع تخرج أو العمل، لعدم الالتزام بالدراسة. وتحذر السيدة من أن يدفع الأباء الكثير من الجهد والمال في تعليم بناتهم وتفشل هناك بسبب أسباب غير معروفة.

وأكدت صاحبة سكن الطالبات على ضرورة متابعة ولي الأمر لابنته في السكن الجامعي ومراقبة دخولها وخروجها. كما يجب عليه التواصل مع الكلية لمعرفة مواعيد الدراسة والمشاريع والإجازات.

وأشارت إلى أن أصحاب السكن الجامعي يهتمون فقط بالإيجار ولا يهمهم مصير الطالبة، سواء نجحت أو رسبت.

وقد أبدى العمانيون استياءهم من هذه الأمور وأكدوا على أهمية حماية الطالبات وتوفير بيئة دراسية مناسبة لهن.

وقد تفاعل العديد من العمانيين مع كلام السيدة صاحبة سكن الطالبات، وأبدوا آراء متباينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقاً.

فبعضهم رأى أن الأمر مبالغ فيه، في حين رأى آخرون أن تحذيرها يستحق الاهتمام.

وفي هذا السياق، أيدت إيمان كلام المتحدثة للوصال، حيث أكدت أن البنات عاطفيات بطبيعتهن وقد يكون لديهن قدرة أقل على التفكير العقلاني والتنبؤ بالمخاطر.

من الضروري بلا شك أن يلعب الأهل والمربين دورًا فعّالًا في رصد وحماية الفتيات. يجب على الأهل أن يكونوا على علم تام بأنه لا ينبغي للفتيات أن يتصرفن بحرية تامة، وذلك لأنهن قد يتعرضن للخطر وقد يفقدن حياتهن. لذلك، يجب عليهم أن يكونوا حذرين وأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفتيات وحمايتهن من أي خطر قد يواجهنه.