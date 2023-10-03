انت الان تتابع خبر الفرحة تتفجر في جميع شوارع سلطنة عمان بعد هذا الأمر الملكي السامي.. السلطان يصدر عفو عام عن المساجين، وهذا موعد خروجهم..تفاصيل مشوقة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه اللهُ ورعاه - فأصدر عفوه السّامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ الذين تشرفوا بالعفو السّامي بلغ عددهم (162) نزيلًا، منهم (94) نزيلًا أجنبيًّا.

ويأتي العفو السّامي من قِبل جلالة القائد الأعلى - أيّدهُ الله – تزامنًا مع المولد النبوي الشريف 1445هـ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.