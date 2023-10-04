انت الان تتابع خبر "إنذار أحمر"... الأرصاد العمانية تفجع المواطنين في هذه المناطق وتحذرهم من كارثة وشيكة ويجب عليهم المغادرة فوراً ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -قالت الأرصاد الجوية العمانية أن حالة الطقس اليوم ستكون صحو بوجه عام على معظم أجواء سلطنة عمان وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار

واحتمال تشكل السحب و على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وفرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وتصاعد الغبار