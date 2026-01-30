الرياض - كتبت رنا صلاح - رعى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الجمعة، إطلاق حملة نظافة شاملة في متنزّه عمّان القومي.

أمانة عمّان تنفذ حملة نظافة في متنزه عمّان القومي

وتفذت الحملة دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع منصة "نحن" المنصة الوطنية للتطوع إحدى برامج مؤسسة ولي العهد، والتي تنفذ أعمالها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف، وبالتعاون مع وزارة الشباب، وذلك ضمن برامج حملة "عمّان حلوة"، بحضور نائب رئيس لجنة أمانة عمّان زياد الريحاني وبمشاركة الجهات المعنية من الأمانة وعدد من المتطوعين.

وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات التي أعلنتها الحكومة الأردنية برعاية سموّ ولي العهد، وفي إطار الدور الوطني الذي تضطلع به أمانة عمّان الكبرى في حماية الصحة العامة والبيئة، وتعزيز السلوك الحضاري، وتحسين واقع النظافة العامة في المدينة، ومرافقها وساحاتها ومتنزهاتها

وأكد الشواربة أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والمتطوعين، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز صورة عمّان أمام سكانها وزوّارها، وترسيخ ثقافة احترام المكان العام وعدم الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأشار إلى أن أمانة عمّان مستمرة في تنفيذ البرامج الميدانية والتوعوية ضمن حملة "عمّان حلوة" وبما ينسجم مع التزامات الأردن الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وحماية الصحة العامة، مؤكداً أن المتنزهات والمرافق العامة تمثل واجهة حضارية للمدينة وتتطلب مشاركة مجتمعية واعية للحفاظ عليها.

وثمن القائمون على إدارة منصة "نحن" هذا التعاون البنّاء مع أمانة عمّان الكبرى، مؤكدين أن العمل التطوعي المنظّم يشكّل ركيزة أساسية في دعم المبادرات الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وتُعد هذه الحملة نموذجاً للشراكة المؤسسية والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة والمجتمع، بما يدعم منظومة النظافة الوطنية، ويعزّز السلوك البيئي الإيجابي، ويسهم في استدامة المرافق العامة والحفاظ على جمالية مدينة عمّان.