نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطلين والموظفين.. احصل على 60 ألف ريال من قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، هو أحد منتجات التمويلات الموجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط قرض نفاذ للعاطلين الذي يمكن الحصول عليه بعد دفع رسوم بسيطة، وكذلك يتيح بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض مثل قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض الترميم، قرض كنف للأرامل والمطلقات والأيتام.

ويمكن الحصول على قرض للأيتام والزوجة المهجورة والأرملة من بنك التنمية الاجتماعية، ويزداد البحث عن طرق التمويل البنكي في هذه الفترة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا الذي أدى لفرض حظر تجوال وتوقف وتعطيل الكثير من أعمال ومصالح المواطنين.

الفئات المستحقة قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

يُمنح قرض نفاذ للعاطلين عن العمل وبدون راتب.

موظفين براتب 10 ألاف وأقل لموظفين الخدمات التخصصية.

موظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لموظفين النقل التشاركي.

غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

قرض نفاذ للعاطلين عن العمل

يهدف بنك التنمية الاجتماعية من إتاحة قرض نفاذ العديد من الأهداف مثل، خفض نسبة البطالة، زيادة الدخل بالنسبة للموظفين محدودي الدخل، رفع جودة وتحسين حياة المواطنين السعوديين، تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، التقليل من الائتمان الغير رسمي، كما يهدف قرض نفاذ بصورة عامة إلى رفع المستوى المعيشي.

شروط قرض نفاذ من بنك التسليف

من أهم شروط قرض نفاذ من بنك التسليف:-

المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

عمر المتقدم بالطلب لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60.

ألا يكون طالب التمويل مدين لبنك التنمية الاجتماعية بقروض أخرى.

الحصول على وثيقة العمل الحر والتراخيص الأخرى والتأمين على المركبة في حالة إذا كان العمل الحر ممول في توجيه المركبات.

مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني لا يتجاوز 30 ألف ريال.

مدة التمويل 5 سنوات.

تقديم ضمانات للبنك مقبولة وكافية (تعهد بالحسم من جهة العمل – كفيل).

الدخل لا يتجاوز 10,000 ريال لمسار الخدمات التخصصية، و5,000 ريال لمسار النقل التشاركي.

المستندات والأوراق المطلوب تجهيزها قبل التقديم على قرض نفاذ هي، الهوية الوطنية، العنوان الوطني، رقم الحساب المصرفي، رقم هاتف مسجل في أبشر، شهادة العمل الحر في حالة تمويل الخدمات التخصصية، رخصة السياقة في حالة تمويل مركبات النقل التشاركي.

رابط التقديم على تمويل نفاذ بنك التسليف

بعد معرفة الشروط والفئات المستهدفة وكذلك أهداف قرض نفاذ، يمكنك التقديم وطلب المنتج التمويلي،

والجدير بالذكر أيضاً أنه يوجد رسوم إدارية للقرض 3,000 ريال يتم خصمها من تمويل المستفيد قبل صرفه، إلا أنه يتم دعم هذه الرسوم وتخفيضها لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين.

ومن الأمور الواجب معرفتها أيضاً أن تمويل نفاذ بنك التسليف نقدي يصل إلى 60 ألف ريال للمرخصين من قبل منصة العمل الحر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عيني ويصل إلى 150 ريال. مدة السداد للجميع 60 شهر.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قد أعلن في وقت سابق عن إعفاء بنك التسليف والادخار عن مجموعة من أصحاب القروض الذين شملهم العفو الجديد الذي صدر في فترة الطوارئ من الحكومة السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم بنك التنمية الاجتماعية في وقت سابق، بأن الوقت المستغرق ما بين التقديم والحصول على موافقة لتمويل نفاذ يصل إلى ما بين 5 إلى 7 أيام وهي فترة صغيرة مقارنة بالقروض والتمويلات الأخرى، كما أن منتج نفاذ ينقسم إلى مسارين المسار الأول بحد أقصى 60 ألأف ريال والمسار الثاني خاص بالنقل والتوصيل التشاركي حيث يحصل طالب التمويل على مركبة للعمل بها.

رقم بنك التسليف الموحد المجاني

بعدما تعرفنا على شروط قرض نفاذ من بنك التسليف ورابط التقديم على تمويل نفاذ، فإن بنك التنمية الاجتماعية قد وأتاح رقم بنك التسليف الموحد المجاني الذي يمكن لعملاء البنك التواصل من خلاله مع البنك للسؤال عن أي استفسار أو تقديم الشكاوى ومعرفة قيمة التمويل لكل نوع من أنواع التمويلات المعروضة من بنك التسليف.

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