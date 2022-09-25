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عمر شويل - جدة sbis hrds gov sa تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ وموعد نزول وإيداع راتب الضمان، الاستعلام عن حالة الطلب على رابط موقع (النفاذ موحد) وأخبار توتير للضمان وتحديث الضمان، والتي أصبحت محط اهتمام جموع مواطني المملكة السعودية، ولا يزال البحث جاري على رابط التسجيل في الضمان سواء رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو رابط التسجيل على النفاذ الوطني الموحد، جميعها من الأمور الهامة محل البحث أيضا هي “متي موعد صرف ونزول إيداع الضمان المطور الجديد” ولن نغفل أهمية “تحديث وتعديل البيانات” من خلال تذكرة الضمان، والتي حلت جزء كبير من المشاكل التي يواجهها المواطن السعودي سواء في طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور، أو إضافة التابعين وتأكيد الارتباط كتابع، وطريقة متابعة الطلب في الضمان المطور، للإجابة على التساؤل “كيف أعرف أني مقبول غي الضمان المطور.

sbis hrds gov sa تسجيل دخول منصة الضمان المطور نفاذ تاريخ نزول إيداع راتب الضمان بالراجحي

لذلك ومن خلال هذا التقرير الذي سوف نُدعمه ببعض الفيديوهات التي ستجيب على كثير من تساؤلات واستفسارات عملاء الضمان المطور، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم للإجابة على أي تساؤل أو استفسار لمواجهة أي صعوبة في التعامل مع برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عملائها البنكية، وذلك على دفعات تدريجياً، وقد تم صرف دفعتين حتى الآن، والعمل يتم على قدم وساق لسرعة إنجاز دراسة ومراجعة طلبات العملاء للدفعة الثالثة، ومن المتوقع صرف ونزول إيداعات الدفعة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة لمستفيدي الضمان تخبرهم بقبول أهليتهم وموعد صرف راتب الضمان لهم.

رابط منصة التسجيل في الضمان المطور طريقة التقديم

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

ويمكن من خلال الفيديو السابق التعرف على التفاصيل الدقيقة التي يجب الاهتمام بها عند التسجيل وذلك من خلال خطوات مُيسرة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومعالجة الأخطاء والمشاكل التي يقع فيها المتقدمين للتسجيل على رابط الضمان المطور.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا من خلال النفاذ الموحد

وبادئ ذي بدأ سنشرح أولا طريقة التسجيل والتقديم في الضمان المطور، حيث يمكن التسجيل بطريقتين، إما عن طريق منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو من خلال التسجيل في الضمان على رابط النفاذ الوطني الموحد باسم المستخدم وكلمة المرور على منصة أبشر، والتسجيل عبر الطريقتين يتم إلكترونيا،

التقديم في طريقة التسجيل في الضمان المطور عن طريق الهاتف الجوال

زيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور على نفاذ .

. النقر على تسجيل مستخدم جديد.

كتابة المعلومات الشخصية وهي “رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم هاتفك الجوال”

إضافة كلمة مرور لا تقل عن 6 أرقام وحروف بالإنجليزية.

قم بتأكيد كلمة المرور.

وافق على إقرار الشروط والأحكام.

أنقر على تسجيل.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

اضف رمز التحقق.

اضغط على توثيق.

الآن أصبح لك حساب في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان منصة الضمان أو غبر النفاذ الموحد.

استكمل جميع مراحل التسجيل الثلاثة.

اضغط على إرسال بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

كيفية تصحيح وتعديل بيانات طلب الضمان المطور باستخدام تذكرة الضمان

قم بالدخول على حسابك في الضمان المطور.

اضغط على التذاكر أعلى يسار الصفحة

إنشاء تذكرة جديدة.

اختار البرنامج المراد “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

إعلان نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر أكتوبر القادم 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف دفعتين حتى الآن.

الدفعة الثالثة من المتوقع صدورها ونزول الراتب بنهاية الأسبوع الحالي.

تاريخ موعد صرف الراتب الضماني والمهلة الجديدة للتسجيل في الضمان المطور

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وهو الموافق سادس أيام شهر ربيع أول 1444، كما تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق خلال شهر مايو الحالي، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

طريقة الاعتراض على رفض الأهلية في برنامج دعم الضمان المطور

الدخول على حسابك على منصة الضمان المطور.

إدخال البيانات التي تدعم أهليتك.

يتم دراسة الاعتراض عب لجنة مختصة بنظر الاعتراضات.

ستصلك رسالة نصية تُخبرك بنتيجة الاعتراض.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

ويجب أن ننوه إلى أن الاستعلام عن متى ينزل الضمان المطور والاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يتم من خلال الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، واتباع التعليمات الخاصة بالاستعلام، أما عن طريقة الاعتراض على عدم القبول ورفض أهلية الاستحقاق، فقد شرحناها، كما تناولنا أيضا طريقة تصحيح بيانات الطلب وتعديله.