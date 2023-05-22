عاجل: وزارة التعليم السعودية تزف بشرى كبرى لجميع الطلاب بشأن موعد نهاية العام الدراسي الحالي .. هل سيتم تمديد الإجازة الصيفية؟!

حيث ان نهاية هذا العام الدراسي حافل بالتحديات والانتصارات للطلاب في كافة أنحاء المملكة، وترغب وزارة التربية والتعليم السعودية تذكير الطلاب بإنهاء واجباتهم وامتحاناتهم في الأيام القليلة الأخيرة ويستقبلوا الإختبارات النهائية بجد.

موعد نهاية العام الدراسي الحالي لعام 1444 هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد نهاية العام الدراسي الحالي للطلاب، وسوف ينتهي العام الدراسي حالي 1444 في 22 من يونيه 2023 الموافق 4 من شهر ذي الحجة 1444 هـ، وقد تم نشر الخبر بشكل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

كما نعلم جميعًا وزارة التربية والتعليم السعودية هي المسؤولة عن تعليم جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، تمثل نهاية العام الدراسي معلمًا هامًا للطلاب، ولقد حان الوقت للاحتفال بإنجازاتهم والتفكير في الدروس المستفادة باقي أسابيع وهي أيام قلائل، حان وقت التحضير للعام الدراسي القادم.

الإعلان عن موعد نهاية العام الدراسي خطوة مهمة في التحضير للعام الدراسي القادم، حيث يسمح للطلاب بالتخطيط لعطلتهم الصيفية والبدء في التفكير في العام الدراسي المقبل، كما يسمح الإعلان لأولياء الأمور بالبدء في التخطيط للعام الدراسي المقبل وتكاليف التعليم ولوازم نقل أطفالهم من وإلى المدرسة.

موعد بداية الإختبارات النهائية لعام 1444

جاء قرار إنهاء العام الدراسي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على العملية التعليمية، وأخذت اللجنة في الاعتبار وضع الطلاب والأثر السلبي الذي كان يحدثه عليهم العام الدراسي المطول، والآن يشعر العديد من الطلاب بالارتياح لأن العام الدراسي يقترب أخيرًا من نهايته.

كما قررت اللجنة أن موعد الاختبارات النهائية يوافق 18 يونيو 2023 الموافق 29 من شهر ذي القعدة ويستمر حتى 22 يونيو، على أن يكون آخر دوام دراسي لهذا العام يوم الخميس الموافق 22 يونيو 4 من ذي الحجة مما يمنح الطلاب والمعلمين إجازة مستحقة لهم بعد عام مليء بالتحديات.

يعد الإعلان عن موعد نهاية العام الدراسي بمثابة ارتياح ترحيبي للطلاب وأولياء الأمور، لما حدث للجميع بالخروج من حالة عدم اليقين والشكوك التي سادت الأسابيع القليلة الماضية لما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي من إشاعات بتواريخ غير صحيحة لم تصرح بها وزارة التربية والتعليم قط.