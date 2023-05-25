معلومات غريبة عن رجوى آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني .. مفاجأة بشأن قرابتها من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز

وقد شارك في الاحتفال عدد كبير من أميرات العائلة الملكية، وحضر ما يقرب من 600 سيدة من كافة محافظات الأردن، فمن هي رجوة أل سيف العروس التي خطفت قلب ولى العهد الأردنى؟

، في السطور التالية نتعرف على ملكة الأردن المستقبلية

رجوة هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز وولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء .

وحصلت رجوة على تعليمها الثانوي في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل إلى نيويورك في الولايات المتحدة، لإكمال تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز. وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.

وخلال فترة وجودها هناك، قامت برحلة ميدانية لمدة تسعة أيام إلى دبي في عام 2016، كجزء من الدراسة، وبعد ذلك، انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، حيث حصلت على درجة أ.أ، تعيين احترافي، في الاتصالات المرئية في عام 2019. وعملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية. ثم عادت إلى منزلها في الرياض للعمل في استوديو التصميم "Designlab Experience " .

خطبت رجوة من الأمير الحسين في أغسطس 2022. وأعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي أن ولي العهد الأمير حسين سيتزوج من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف. وسيتم الزواج في يونيو 2023. وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.