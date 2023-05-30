عاجل: وزارة التعليم في السعودية تعلن تعليق الدراسة أربعة أيام متتالية بدءا من هذا الموعد.. تعرف على السبب!

وادي الدواسر

حيث ان إدارة تعليم وادي الدواسر، أعلنت عن تحويل الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ.

تقرير الأرصاد

وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناءًا على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس التابعة لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد ( منصة مدرستي ) وذلك ليوم غد الأربعاء الموافق: ١٤٤٤/١١/٤هـ”.

جامعة الطائف

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تقرير الأرصاد

وقالت الجامعة في بيان لها :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها”.

محايل عسير

وأمس، أعلنت تعليم محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.