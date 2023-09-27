انت الان تتابع خبر لاتشربه ولو ستموت من العطش فهو سم قاتل.. عاجل وهام وزارة الصحة السعودية" تطلق تحذيراً مهماً للمواطنين من عدم شرب هذه المياه.. تجنبها حالا قبل (فوات الاوان) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت شركة مياه الشرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من وجود نوع من المياه المخالفة التي يتم استخدامها كمياه نقية ويتم بيعها للمواطنين والمقيمين، ويتم إيهامهم بأنها مياه تصدر وتعتمد من شركة المياه.

تعتمد مياه الصهاريج المعتمدة في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة ولا تقع ضمن مسؤوليات شركة المياه. وليست ملكية الصهاريج للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي 574 في وقت سابق.

وتعتمد المملكة العربية السعودية على ثلاث موارد أساسية للحصول على المياه، وهي المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة والمياه التي تم إعادة تدويرها التي تستخدم عادة في توليد الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد أيضًا على المياه السطحية الموجودة على سطح الأرض مثل مياه البحر والوديان والعيون والسدود.

وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن استهلاك مياه الشرب في المملكة العربية السعودية قد زاد في عام 2019 إلى 3493 مليون متر مكعب، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 2٪ مقارنةً بالعام السابق، 2018. وتوضح الإحصائيات أن المياه المحلاة شكلت 65٪ من إجمالي المياه الموزعة، والتي تعادل حوالي 2.26 مليار متر مكعب، في حين شكلت المياه الجوفية 35٪ من إجمالي المياه الموزعة، والتي تعادل حوالي 1.24 مليار متر مكعب.

ومن بين أفضل أنواع المياه المعبأة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تعتبر مياه نقي ومياه نوفا ومياه العين ومياه الهدا من الخيارات الشهيرة والموثوق بها. تأسست شركة نقي في عام 2014، وتهدف إلى توفير مياه شرب نقية وذات جودة عالية. تمنح شركة نوفا علامة الجودة من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في عام 2001. أما مياه العين فهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال مياه الشرب المعبأة منذ عام 2004، وتتميز بتوازنها المثالي للمعادن الصحية. وأخيرًا، تُعتبر مياه الهدا أيضًا من أفضل أنواع المياه المعبأة المستخرجة من الآبار الجوفية النقية في المملكة.