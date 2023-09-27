انت الان تتابع خبر الأطفال وكبار السن في خطر كبير .. خبير الطفس السعودي عبد العزيز الحصيني يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن كارثة مدمرة تزحف نحو المملكة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نصح الخبير الجوي والمناخي عبد العزيز الحصيني بتقليل استخدام التكييف خلال فترة الصفري، وخاصة في غرف الأطفال وكبار السن.

وأكد الحصيني أن استخدام التكييف بشكل مفرط قد يؤدي إلى ضرر على الأطفال وكبار السن، مثل زيادة احتمالية الإصابة بأمراض الروماتيزم والتهابات الصدر. ولذلك، يجب الحرص على ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة كبديل صحي وآمن.

وأضاف الحصيني أيضًا أن النوم في الهواء الطلق، وخاصة تحت النجوم، يمكن أن يكون ضارًا للجسم، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية. ويرجع ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة في الليل، مما يمكن أن يؤثر على جسم الشخص ويسبب له الأذى، نظرًا لعدم اعتياد الجسم على هذه الظروف