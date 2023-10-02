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الحزن يخيم على العائلة المالكة السعودية ويسرق منهم شخصية محبوبة وغالية..والديوان الملكي يعلن عن فاجعة كبيرة!!

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الرياض - روايدا بن عباس - " بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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