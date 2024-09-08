نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، عن طرح تذاكر منافسات الدورة، التي تمنح الجمهور حضور دورة الألعاب السعودية الثالثة والاستمتاع بالمنافسات القائمة، والتي تقام في مدينة الرياض خلال الفترة من ٣ حتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن توفر ثلاث فئات لحضور منافسات الدورة، إذ تتوفر تذاكر يومية تسمح لحاملها حضور المنافسات بسعر ١٠ريالات تتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات الرياضية التي تقام داخل المجمع المختار، وذلك عبر منصة Webook عبر الموقع الرسمي أو التطبيق، كما تتوفر تذكرة أسبوعية (سبع أيام متتالية)، تتيح لحاملها الوصول لجميع منافسات المجمع المختار بسعر 35 ريالًا، بالإضافة إلى تذكرة موسمية بسعر 100 ريال تتيح لحاملها الدخول لجميع المسابقات طوال فترة الألعاب وفي جميع مواقع المنافسات.

وتتيح اللجنة المنظمة دخولًا مجانيًا للأطفال دون ١٠ أعوام (بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة) وكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة عن ارتفاع عدد المسجلين بنسبة 30% في رياضات تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة، بعد النجاح الذي حققته الدورة في نسختيها الأولى والثانية