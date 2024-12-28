ما هو الموقف من حساب المواطن إذا كان التابع مسجلاً بالفعل لدى التأمينات؟ وكيف يؤثر ذلك على الدعم؟

رياض - احمد صلاح -حصل برنامج المستفيدين على سؤال أحد الأشخاص، ما هو الموقف من حساب المواطن إذا كان التابع مسجلاً بالفعل لدى التأمينات السعودية، وذلك من خلال صفحة البرنامج الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي موقع أكس حاليا تويتر سابقا، ويعتبر ذلك السؤال من أكثر الأسئلة التي تأتي في ذهن المستفيدين، ولذا نستعرض الآن بالسطور القادمة الإجابة كاملة عن السؤال بالتفصيل وفقا لما أجاب عنه البرنامج ابقوا معنا.

ما هو الموقف من حساب المواطن إذا كان التابع مسجلاً بالفعل لدى التأمينات؟

أشار برنامج المستفيدين من خلال إجابته على هذا السؤال، أنه في حالة إذا كان التابع مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية ففي تلك الحالة فيجب الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع ويكون ذلك من ضمن مصادر الدخل في البرنامج، كما أنه بعد ذلك ستتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى.

كيفية الاستعلام عن مبلغ الدعم عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن مبلغ الدعم عبر تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن على الهاتف المحمول، وذلك باستخدام حاسبة الدعم التقديرية ويكون ذلك من أجل التعرف على مبلغ الدعم المستحق،

حيث يكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على موقع حساب المواطن.

ومن ثم يتم اختيار أيقونة حاسبة الدعم التقديرية.

بعد ذلك يتم إدخال عدد التابعين أقل من 18 عام ومن هم فوق 18 عام.

ثم يتم إضافة الدخل الشهري للأسرة، ثم عليك بالضغط على أحسب.

أخيرا سيظهر أمامك مبلغ الدعم الشهري للأسرة وباقي التفاصيل الأخرى التي تود الاستعلام عنها.

