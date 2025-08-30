المديرية العامة للجوازات تحدد تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد الذي سيحل محل هوية زائر وهوية مقيم في السعودية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى تحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها من خلال تقديم خدمات متطورة ومبتكرة في هذا السياق أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، التي تمثل خطوة هامة نحو تحديث نظام الإقامة التقليدي وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية للمقيمين، مما يسهل وصولهم إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة ظبطسط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، والتي تُعد خطوة رائدة في تحديث نظام الإقامة وتحسين تجربة المقيمين في البلاد وتأتي هذه البطاقة الذكية كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الإدارية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مميزات هوية مقيم

تتسم "هوية مقيم" الجديدة بعدة مزايا تجعلها الخيار الأفضل للمقيمين في المملكة:

تتميز الهوية الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، مما يقلل من الحاجة إلى التجديد السنوي ويخفف الأعباء الإدارية على المقيمين والجهات الرسمية.

تم تصميم البطاقة لتكون سهلة الاستخدام، حيث توفر لحامليها وأصحاب العمل إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات الرقمية كما تُعد وثيقة إثبات هوية موثوقة تُستخدم في مختلف المعاملات اليومية.

تشترط المديرية العامة للجوازات على المستفيدين تسجيل صندوق بريد ضمن خدمة "واصل" لضمان وصول الإشعارات والمستندات الرسمية بشكل سريع وفعال، مما يُعزز من التواصل بين الجهات الحكومية والمقيمين.

ابتداءً من العام المقبل، سيتم تقديم خدمات الشركات والمؤسسات عبر القنوات الإلكترونية، مع إمكانية إرسال بطاقات "هوية مقيم" إلى مقار العمل مباشرة عبر البريد، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمات التقليدية.

إصدار "هوية مقيم" عبر منصة "أبشر"

لتسهيل عملية الحصول على "هوية مقيم"، تم توفير إمكانية إصدار البطاقة عبر منصة "أبشر" الرقمية وتتضمن تفاصيل إجراءات إصدار الهوية ما يلي: