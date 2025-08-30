الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية رسميًا عن إيقاف صرف الدعم المالي الشهري لعدد من المستفيدين اعتبارًا من دفعة شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب عدم تحديث عقود الإيجار الخاصة بهم عبر منصة إيجار في الوقت المحدد ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البرنامج لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وفق الضوابط المعلنة، والحفاظ على كفاءة وفعالية الدعم المالي المقدم من الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط غناتم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار رسمي بإيقاف دعم حساب المواطن ابتداءً من الشهر القادم لهؤلاء!

أكد البرنامج أن سبب إيقاف الدعم يرتبط مباشرة بعدم إرفاق أو تحديث عقود الإيجار في منصة إيجار، المنصة الرسمية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويتعين على المستفيدين الذين تظهر لديهم رسائل تنبيهية الدخول إلى حساباتهم على البرنامج وتحديث بيانات السكن أو إرفاق عقد إيجار إلكتروني ساري وموثق باسم رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي.

وتعد عملية توثيق بيانات السكن شرطًا أساسيًا لاستمرار الاستفادة من الدعم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها البرنامج على معايير الأهلية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى من يستحقه بالفعل.

الفئات المتأثرة بوقف الدعم

أوضح البرنامج أن المستفيدين المتأثرين يشملون العوائل المستقلة والأفراد الذين يسكنون في وحدات مستأجرة دون عقد إيجار إلكتروني موثق، أو من انتهت صلاحية عقودهم ولم يتم تجديدها، أو من لم يقوموا بتحديث بياناتهم رغم الإشعارات السابقة وقد أرسل البرنامج رسائل تنبيهية لهؤلاء المستفيدين على أرقام هواتفهم المسجلة، مطالبة إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل صدور نتائج الأهلية لشهر سبتمبر.

وأكد حساب المواطن أن أي مستفيد لم يكمل تحديث بياناته قبل نهاية أغسطس 2025 سيتم تعليق صرف الدعم عنه بشكل تلقائي، ولن يعاد صرف الدعم عن الفترات المتأخرة إلا في حال قبول الاعتراض خلال المدة المقررة.

قيمة الدعم وآلية احتسابه

يعتمد الدعم المالي على دخل الأسرة وعدد التابعين، حيث يحصل رب الأسرة على مبلغ أساسي يضاف إليه دعم للتابعين من الأطفال والبالغين حسب آلية الاستحقاق المعتمدة وتتم مراجعة البيانات المالية والسكنية بشكل دوري لتحديث قيمة الدعم المستحق، مما يجعل تحديث البيانات شرطًا محوريًا لاستمرار الاستفادة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط الدعم الشهري للفرد المستقل يبلغ نحو 720 ريال سعودي، بينما قد يصل دعم العائلات الكبيرة إلى أكثر من 2000 ريال، وفقًا لعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الإجمالي.

خطوات التصحيح والاعتراض

دعا برنامج حساب المواطن جميع المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم والتأكد من صحة بيانات الإيجار في البوابة الإلكترونية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العقد باسم المستفيد مباشرة دون وسطاء أو ممثلين.

وتمت إتاحة تقديم اعتراض في حال تم رفض عقد الإيجار بشكل خاطئ، بحيث يتم البت في الطلب خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة السعودية لضمان توزيع الدعم بعدالة، وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية المخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الحوكمة وضبط الدعم الموجه للأسر المستحقة.