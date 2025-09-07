الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي، تحتفي جميع المؤسسات التعليمية والجامعات بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم وهذا العام جاء الاحتفال في جامعة الملك عبدالعزيز مميزًا بصورة استثنائية، حيث أعلنت الجامعة رسميًا أن إجازة اليوم الوطني ستمتد لخمسة أيام متواصلة، تبدأ من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت، مما يمنح الطلاب والهيئة التدريسية والموظفين فرصة فريدة للاستمتاع بعطلة طويلة تجمع بين الراحة والاحتفاء بروح الوطن اعثذب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرحة تاريخية .. أطول إجازة يوم وطني في جامعة سعودية تمتد حتى 5 أيام متواصلة

أوضحت إدارة الجامعة أن جدول الإجازة سيكون على النحو التالي:

الثلاثاء: إجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

الأربعاء والخميس: إجازة إضافية أُقرت بمناسبة هذه الذكرى الوطنية.

الجمعة والسبت: عطلة رسمية أسبوعية.

أهمية اليوم الوطني

اليوم الوطني ليس مجرد إجازة عابرة، بل هو يوم تتجدد فيه معاني الفخر والاعتزاز بالوحدة التي أسسها الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه عندما وحد أرجاء المملكة تحت راية واحدة عام 1932م إنه يوم يُذكّر الأجيال المتعاقبة بقصة كفاح وبناء ونهضة مستمرة حتى وصلت المملكة إلى مكانتها البارزة عالميًا.

طلاب جامعة الملك عبدالعزيز يدركون هذه المعاني جيدًا، فالمناسبة بالنسبة لهم ليست مجرد عطلة دراسية، بل فرصة للتأمل في تاريخ وطنهم، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي تُقام بهذه المناسبة في مختلف مناطق المملكة.

أثر العطلة على الطلاب

إجازة طويلة بهذا الشكل تحمل عدة جوانب إيجابية للطلاب، منها:

الراحة الذهنية بعد بداية الفصل الدراسي وما يحمله من ضغط المحاضرات والواجبات.

إتاحة الفرصة للزيارة العائلية، خصوصًا للطلاب القادمين من مناطق بعيدة عن جدة.

المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تنظمها هيئة الترفيه والجهات المختلفة، والتي دائمًا ما تجذب الشباب.

التفرغ للأنشطة التطوعية، حيث يحرص الكثير من الطلاب على المشاركة في مبادرات وطنية وخيرية خلال هذه المناسبات.

إسهام الجامعة في الاحتفال

جامعة الملك عبدالعزيز من الجامعات السعودية التي تضع بصمتها المميزة في كل مناسبة وطنية في كل عام تنظم الجامعة فعاليات خاصة باليوم الوطني، تشمل معارض فنية ومسابقات طلابية وندوات ثقافية تستعرض تاريخ المملكة وإنجازاتها ومن المتوقع أن يشهد هذا العام نشاطًا أكبر نظرًا لتزامن الاحتفالات مع عطلة طويلة تتيح للطلاب المشاركة بصورة أوسع.

كما أن تمديد الإجازة يعكس جانبًا إنسانيًا من إدارة الجامعة فهي تدرك أن الانتماء الوطني لا يُترجم فقط من خلال الدراسة والعمل، بل أيضًا من خلال إتاحة المساحة الكافية للاحتفال والانغماس في أجواء المناسبة.