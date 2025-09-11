الرياض - كتبت رنا صلاح - أزاحت شركة أبل الستار عن هواتفها الجديدة آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، لتعلن عن قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية . وكما اعتدنا من العملاق الأمريكي، جاء الإصدار الجديد بتصميم ثوري ومواصفات تقنية تجعله أحد أقوى الهواتف على الإطلاق، الجهازان مزودان بشريحة A19 Pro الأقوى والأكثر كفاءة في تاريخ آيفون، ما يضمن أداءً سريعاً وتجربة ألعاب فائقة السلاسة إلى جانب دمج تقنيات Apple Intelligence المتطورة يسغصق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر آيفون 17 برو ماكس الجديد في السعودية .. متى موعد الحجز المسبق؟

آيفون 17 في السعودية

يأتي آيفون 17 برو وماكس بهيكل مصنّع من الألومنيوم المصقول خفيف الوزن والمستخدم في صناعة الطيران، ما يمنحه مزيجاً فريداً من القوة والخفة. هذا التصميم المبتكر يوزع الحرارة على كامل جسم الهاتف بفضل غرفة بخار محكمة الإغلاق تم لحامها بالليزر، لتبقي شريحة A19 Pro في أعلى مستويات الأداء لفترات أطول. النتيجة هي هاتف قادر على تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بدقة عالية من دون أي انخفاض في الأداء أو سخونة مزعجة.

ولم تتوقف أبل عند تحسين الأداء الحراري فقط، بل وفرت مساحة أكبر لبطارية بسعة محسنة، ما يمنح آيفون 17 برو ماكس أطول عمر بطارية في تاريخ آيفون. ومع كفاءة إدارة الطاقة في نظام iOS 26، بات المستخدم قادراً على قضاء يوم كامل من الاستخدام الكثيف قبل الحاجة لإعادة الشحن. أما الشحن السريع، فيمكن أن يصل بالهاتف إلى 50% خلال 20 دقيقة فقط عند استخدام محول الطاقة بقدرة 40 واط أو المحول الجديد بقدرة 60 واط.

أما من الناحية الجمالية، فتقدم أبل الهاتف بثلاثة ألوان جديدة لافتة: النيلي العميق، البرتقالي الكوني، والفضي، ما يضيف لمسة فاخرة لعشاق التميز. يبدأ الطلب المسبق على الهاتف في 12 سبتمبر، على أن يتوفر رسمياً في الأسواق في 19 سبتمبر.

وفيما يخص الأسعار، يبدأ سعر آيفون 17 في السعودية من 3,799 ريالاً، بينما يأتي آيفون 17 برو ماكس بسعر يبدأ من 5,699 ريالاً، ليقدم للمستخدمين مزيجاً من الأداء الفائق والتصميم الراقي مقابل قيمة منافسة.