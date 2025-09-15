الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة حالة مطرية واسعة النطاق يتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أشار إليه خبراء الطقس والمراكز المتخصصة في الأرصاد الجوية . هذه الحالة الجوية تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون تقلبات الخريف المعتادة، حيث تتكاثف السحب الرعدية وتزداد فرص هطول الأمطار على مناطق عدة من البلاد، بما في ذلك بعض المدن الرئيسية والمناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية قذببك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المملكة تحت سيل المطر.. أجواء ماطرة تضرب غالبية المناطق حتى نهاية الأسبوع

تشير التوقعات إلى أن الأمطار ستشمل مناطق واسعة تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها، مرورًا بالوسطى والشرقية، مع تفاوت في غزارة الهطولات. ففي بعض المناطق قد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما في مناطق أخرى قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. هذه الأجواء تجعل من الضروري أن يكون المواطنون والمقيمون على استعداد للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الطقس.

المناطق الأكثر تأثرًا

من المتوقع أن تحظى منطقة مكة المكرمة وجدة بهطولات متفرقة تمتد من السواحل إلى الداخل، في حين تشهد المدينة المنورة ومحيطها زخات مطرية متفاوتة الشدة. كما يتوقع أن تنشط السحب الركامية على منطقة الرياض والقصيم، ما يرفع من احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في بعض الفترات. أما المنطقة الشرقية، فستكون على موعد مع زخات مطرية متفرقة قد تعيق الرؤية الأفقية مؤقتًا بسبب الغبار المصاحب.

وفي الجنوب الغربي، خصوصًا عسير وجازان والباحة، تزداد فرص الأمطار الغزيرة نتيجة طبيعة التضاريس الجبلية التي تعزز تكوّن السحب الرعدية. هذه المناطق عادة ما تشهد تفاعلًا جويًا أكبر في مثل هذه الفترات من السنة، ما يجعلها أكثر عرضة للأمطار الغزيرة والسيول.

تأثير الحالة الجوية على الحياة اليومية

من المتوقع أن تؤثر هذه الأمطار على حركة النقل في بعض المدن، خصوصًا في ساعات الذروة، إذ قد تتسبب الغزارة العالية في تجمعات مائية وإعاقة الحركة المرورية. كما أن المطارات قد تواجه بعض التأخيرات نتيجة ضعف الرؤية أو النشاط الرياحي المصاحب للعواصف الرعدية. لذا، ينصح المسافرون بمتابعة تحديثات شركات الطيران والتقارير الجوية بشكل مستمر.

على الصعيد الزراعي، تمثل هذه الأمطار فرصة ثمينة للمزارعين، إذ تسهم في تجديد المخزون المائي للتربة وتوفير الري الطبيعي للمحاصيل. ومع ذلك، قد تؤدي السيول في بعض المناطق إلى خسائر محتملة في المزارع الواقعة في الأودية أو الأراضي المنخفضة، ما يتطلب الحذر والاستعداد المسبق.

التحذيرات الرسمية

أصدرت الجهات المختصة في المركز الوطني للأرصاد عدة بيانات تنبه من خلالها المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني الذي يضع دائمًا سلامة الأرواح والممتلكات في المقام الأول.

الجانب الإيجابي للأمطار

رغم ما قد تحمله هذه الحالة المطرية من تحديات، إلا أن للأمطار فوائد لا يمكن تجاهلها. فهي تنقي الأجواء من الغبار العالق، وتجدد الحياة النباتية، وتزيد من مخزون المياه الجوفية. كما أن الأجواء الممطرة تمنح السكان شعورًا بالانتعاش والبهجة، حيث اعتاد الكثيرون في المملكة على الترحيب بالمطر باعتباره نعمة من الله تحمل الخير والبركة.

التغيرات المناخية ودلالات الحالة

يشير خبراء المناخ إلى أن مثل هذه الحالات الجوية تعكس طبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، حيث أصبح من المعتاد ملاحظة تفاوت أكبر في توزيع الأمطار وتوقيت هطولها. ورغم أن المملكة تقع في منطقة جافة، إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت تزايدًا في عدد الحالات المطرية الممتدة لعدة أيام، وهو ما يعكس تباينًا في أنماط الطقس الإقليمي.