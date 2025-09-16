الرياض - كتبت رنا صلاح - هذا العام أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق الهوية الرسمية للاحتفال باليوم الوطني 95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، وهو شعار يختزل القيم الأصيلة للمجتمع السعودي ويبرز مكانة المملكة وهويتها الوطنية الراسخة ظنينر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شعار اليوم الوطني 95 .. المملكة تحتفي بـ"عزنا بطبعنا" في ذكرى التوحيد وإجازة وطنية شاملة

في الرابع من أغسطس 2025، كشفت الهيئة العامة للترفيه عن الشعار الرسمي الذي سيزين احتفالات اليوم الوطني السعودي 95، الشعار ليس مجرد كلمات، بل هو رسالة عميقة تعكس اعتزاز السعوديين بهويتهم، وتؤكد أن الأصالة جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وأن العزة راسخة في نفوسهم بطبيعتهم وقيمهم.

يركز الشعار على إبراز القيم المجتمعية التي ميزت أبناء المملكة منذ القدم وحتى اليوم، مثل:

الكرم والجود: صفات راسخة في المجتمع السعودي تجسدها العادات والتقاليد اليومية.

الطموح والإصرار: الذي يدفع الأجيال المتعاقبة نحو التقدم العلمي والاقتصادي والتنموي.

الفزعة والتعاون: قيم راسخة توحد أبناء الوطن في مواجهة التحديات.

الأصالة والهوية الوطنية: التي تُعد عماد المجتمع وركيزة بناء مستقبل المملكة.

معاني شعار اليوم الوطني 95

الشعار يحمل رسالة وطنية متكاملة، إذ يوضح أن العزة ليست مكتسبة وإنما أصيلة ومتجذرة في شخصية الإنسان السعودي. فالفخر الوطني ينبع من القيم التي يتوارثها الشعب جيلاً بعد جيل، ويترجمها على أرض الواقع من خلال الإنجازات الضخمة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

على الصعيد الاجتماعي: يعزز الشعار روابط الوحدة بين مختلف مكونات المجتمع.

على الصعيد الاقتصادي: يبرز روح الطموح التي قادت المملكة إلى تحقيق قفزات نوعية ضمن رؤية 2030.

على الصعيد الثقافي: يربط الشعار بين التراث السعودي العريق والحاضر المزدهر.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 95

تستعد المدن السعودية الكبرى لاستقبال سلسلة من الفعاليات التي ستُقام بمناسبة اليوم الوطني، لتوفر للمواطنين والمقيمين والزوار تجربة مليئة بالفخر والاعتزاز. ومن أبرز هذه الفعاليات:

العروض الجوية والبحرية ستزين سماء المملكة عروض جوية تنفذها القوات الجوية الملكية السعودية، إضافة إلى عروض بحرية تشارك فيها القوات البحرية، في مشهد يدمج القوة الوطنية مع روح الاحتفال.

المهرجانات الثقافية والفلكلورية تنظم المهرجانات في الرياض وجدة والدمام وغيرها من المدن لتسليط الضوء على التراث السعودي الأصيل من خلال الفلكلور الشعبي والحرف التقليدية.

الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية بمشاركة فنانين محليين وعرب، تُقام حفلات موسيقية تضيف بعدًا ترفيهيًا يعكس التقاء الماضي بالحاضر.

الألعاب النارية السماء السعودية ستتزين بالألعاب النارية الضخمة، التي باتت رمزًا لاحتفالات اليوم الوطني كل عام.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2025

أعلنت وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 الموافق 1 ربيع الآخر 1447 هـ سيكون عطلة رسمية لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المدارس والجامعات.

تُعد هذه الإجازة فرصة سانحة أمام المواطنين والمقيمين للاحتفال والمشاركة في الفعاليات المتنوعة، كما تمنح العاملين فترة راحة قصيرة تتزامن مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

أهمية اليوم الوطني السعودي 95

اليوم الوطني ليس مجرد عطلة رسمية، بل هو مناسبة وطنية جامعة تعزز الهوية والانتماء، وتُعيد للأذهان مسيرة التوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز. كما يتيح اليوم الوطني للأجيال الجديدة فرصة للتعرف على التاريخ الوطني والإنجازات الكبرى التي وضعت المملكة في مصاف الدول الرائدة.

تحميل الهوية الرسمية لليوم الوطني 95

أتاحت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الرسمي تحميل الهوية البصرية الخاصة باليوم الوطني، والتي تشمل الشعارات والملصقات والتصاميم الرسمية. هذه المواد متاحة للمؤسسات والأفراد لاستخدامها في الفعاليات، بما يسهم في توحيد الهوية البصرية للاحتفالات في جميع أنحاء المملكة.

اليوم الوطني والمستقبل

احتفال المملكة باليوم الوطني الخامس والتسعين لا يقتصر على استرجاع الماضي فحسب، بل يُمثل أيضًا منصة لإبراز رؤية 2030 التي تقود مسيرة التحول والتطور في شتى المجالات. فاليوم الوطني هو لقاء بين الماضي العريق والحاضر الزاهر والمستقبل الواعد.