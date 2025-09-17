الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب المملكة العربية السعودية احتفالات اليوم الوطني في ذكراه الـ95، حيث ينتظر المواطنون والمقيمون الفعاليات المميزة التي تجسد روح الوحدة والانتماء لهذا الوطن العظيم . ومع اقتراب الموعد، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تزعم تمديد إجازة اليوم الوطني إلى ثلاثة أيام بدلًا من يوم واحد، وهو ما أثار حالة من الجدل والبحث عن الحقيقة، خاصة بين الطلاب والموظفين طعكصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

امر ملكي تمديد اجازة اليوم الوطني 95 السعودي

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 هو يوم الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، ليشمل الطلاب في المدارس والجامعات وكذلك الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن الدوام سيُستأنف صباح الأربعاء 24 سبتمبر 2025، لتنفي بذلك بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول مد الإجازة إلى أكثر من يوم.

الوزارة أوضحت كذلك أنها لم تُصدر أي تحديث بخصوص مدة الإجازة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر المنصات غير الموثوقة.

وفي الوقت ذاته، تستعد مدن المملكة لاحتفالات ضخمة بهذه المناسبة الوطنية، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات التي تعكس ثقافة وتراث المملكة وتبرز إنجازاتها التاريخية والحضارية. وتشمل الفعاليات عروضًا جوية مبهرة تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب حفلات فنية يحييها كبار المطربين السعوديين والعرب. كما ستقام معارض تراثية تسلط الضوء على تاريخ المملكة ومسيرتها، فضلًا عن حملات تطوعية ومبادرات اجتماعية تعزز من قيم العطاء والتكافل بين أبناء المجتمع.

ومن أبرز المظاهر الاحتفالية أيضًا تزيين الشوارع والمعالم البارزة في مختلف المدن بالأعلام والإضاءات الخضراء، في مشهد يعكس وحدة الشعب السعودي وفخره بانتمائه لوطنه. ويأتي هذا الاحتفال ليجدد مشاعر الاعتزاز بتاريخ المملكة ومسيرتها، وليؤكد على استمرارية نهجها في البناء والتطور.