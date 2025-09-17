الرياض - كتبت رنا صلاح - تحظى شريحة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ كونها من الفئات التي تعتمد بشكل رئيسي على الرواتب الشهرية بعد انتهاء سنوات الخدمة . وتعمل الجهات المسؤولة على تطوير الأنظمة والبرامج التي تضمن انتظام صرف المعاشات وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين. وخلال الأيام الماضية انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور أمر ملكي يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 1500 ريال بمناسبة اليوم الوطني 1447، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين فخزطل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية 1500 ريال

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خرجت ببيان رسمي نفت فيه صحة ما تم تداوله بشأن الزيادة الاستثنائية. وأكدت أن النظام الحالي يقتصر على الزيادة السنوية المقررة وفق لوائح محددة، ولا توجد أي قرارات جديدة بهذا الخصوص. وشددت المؤسسة على أن أي مستجدات تتعلق برواتب المتقاعدين يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية، موضحة أن شائعة الزيادة بمبلغ 1500 ريال غير صحيحة على الإطلاق.

آلية الزيادة السنوية

تعتمد الزيادة السنوية في رواتب التقاعد على آلية منظمة تستند إلى معايير واضحة تراعي العدالة والشفافية. ويتم احتساب نسبة الزيادة بناءً على الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المتقاعد قبل التقاعد، وتُطبق بشكل دوري ومنتظم دون ارتباط بمناسبات وطنية أو دينية. هذه المعادلات الرياضية الثابتة تهدف إلى ضمان المساواة بين جميع المستفيدين وتحقيق الاستقرار المعيشي.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن بإمكان المتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل راتبهم الشهري بسهولة عبر الموقع الرسمي. وتشمل الخطوات: الدخول على البوابة الإلكترونية، تسجيل الدخول بواسطة بيانات النفاذ الوطني، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد” وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ليتم عرض قيمة الراتب وتفاصيل الصرف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يتم صرف المعاشات التقاعدية في السعودية مع بداية كل شهر ميلادي، وذلك بعد تعديل مواعيد الصرف سابقاً من يوم 27 من كل شهر إلى اليوم الأول. وفي حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة. وبناءً على ذلك سيُصرف راتب شهر أكتوبر المقبل يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.